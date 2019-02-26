朱立倫：2020共同認知是台灣不能輸　不會執著「非我莫屬」

▲前新北市長朱立倫接受《POP大國民》蔡詩萍專訪。（圖／Pop提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫受訪表示，目前自己已經沒有過去市長或黨主席的包袱，可以做自己，但他也「不會執著非我莫屬」，朱立倫認為，面對2020的共同認知是「台灣不能輸」，人民希望扭轉民進黨的錯誤政策。

朱立倫26日下午接受廣播專訪時，若自己是代表提名就存在「一定要贏得勝選」的心態；如果不是，資源就灌在黨提名的人選上。主持人提到2015換柱爭議，他表示如果重新走過一遭，「也許當時就該全力衝刺」，朱立倫直言，雖然有違當時新北市市民期望與破了自己承諾，應早一點下定決心，面對挑戰。

朱立倫表示，表態參選從主觀意願與客觀條件都非常重要，他肯定吳敦義、王金平在政界的資歷與經驗，「他們是長輩、是前輩需要給予肯定」；他認為，以自己財經學者出身，並擁有16年行政首長經驗與黨職，無論從民眾或他個人的角度「都是夠的」。

朱立倫表示將以重振台灣經濟為目標，對於是否認為自己所擁有的資歷與經驗是否能用於全台灣、就民眾給予的機會做檢驗。朱立倫表示，自己不僅肯定國民黨內其他大老存在角逐總統候選人提名，也理解「很多人希望韓國瑜參選總統」，他對此表示，國民黨不能去排除韓國瑜，也不諱言，韓市長是國民黨很好的資產。

國民黨內總統初選制度遲未定案，朱立倫則從九合一選舉過程看出，國民黨內已經逐漸形成民主化的文化，他認為此事是無人能改變，更表示「相信吳主席與我都會尊重這樣的趨勢與文化」。朱立倫認為「2020年如果國民黨團結一致都不見得會勝選」，他覺得應以最民主、開放、公平的方式競爭，最後結果才是最重要，如果造成黨內派系內鬨，使民眾失望「那我們也不用選了」。