「土包子」端上台　三萬人打斷韓國瑜講話只顧喊「選總統」！

記者羅婉庭／新北報導

國民黨新北市三重區立委補選參選人鄭世維23日造勢活動，一到下午5點，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、鄭世維牽手「大進場」，引爆造勢現場最高潮。隨後「土包子」也端上台了，三萬人狂喊「總統好、選總統！」，鄭世維則開玩笑回應，「先讓我當選，你們在完成下一個心願啦」。

韓國瑜致詞表示，鄭世維跟他一樣是基層出身，同為賣菜郎，各位鄉親一定要支持他，而將成為立委的未來他有兩個責任，一、國家需要什麼。二、人民需要什麼。韓國瑜也不忘大酸民進黨，2018選舉告訴台灣人民、告訴全世界，無法為人民打拚的政黨就該下台。

韓國瑜強調，鄭世維的當選代表三重鄉親的大勝利，他的當選不是他個人的當選、是台灣政治要走向善良與正向的代表，呼籲選民，投給他、給中華民國一個機會。鄭世維回應，那天要投給名字三個字的，不要投給兩個字的。

立法委員江啟臣、李彥秀、王育敏、柯志恩、蔣萬安都到場站台致辭，鄭世維到場前，造勢現場已開唱「夜襲」、「高山青」、「愛拚才會贏」，紛紛搖旗高喊「鄭世維凍蒜！」，表演節目已開始進行。主辦單位表示，目前聚集民眾已破萬，這場造勢原預計邀請「韓國瑜、盧秀燕、侯友宜」合體站台，但侯友宜因腰傷確定不會出席。

不少民眾得知高雄市長韓國瑜要北上站台，紛紛來到現場支持，年長者也不畏天寒，依然熱情歡呼。據了解，台中有支持者包車早上八點就出發，北上參加造勢，還有一位年80的老奶奶，帶著國旗圍巾、國旗毛帽，一早從新竹獨自搭車來到三重，只為一睹韓國瑜本人。

但是，三人大進場時現場民眾太興奮，造成一起摔傷意外，一名老太太站到塑膠椅子上為了親眼看到禿子韓國瑜，沒站穩摔下來，倒地無法動彈、嘴唇發白，現在已送醫治療。

▲韓國瑜、盧秀燕出席鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）