尾牙「辦在星期六中午」他喊不合理！　網一看卻心動：我會去

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

年關將近，各大企業、公司陸續舉辦尾牙犒賞員工，但活動時間若佔用私人假期，常引發勞資爭議。一名網友不滿公司將尾牙辦在周六中午，認為剝奪了休息時間，氣得發文詢問是否能檢舉公司；不料，文章曝光後，眾人看到「出席即領5000元」的條件，風向瞬間大轉彎，直呼「你不去我去。」

周六辦尾牙！員工怒批：不合理想檢舉

網友在PTT發文抱怨，公司尾牙定在周六中午舉行，雖然公司表示，出席者可領取5000元獎金，但他仍感到不滿，認為現在職場風氣強調下班不傳LINE訊息，如今卻要求員工在私人放假時間出席活動。

他不禁質疑，這種做法是否合理，並詢問廣大鄉民「這樣可以檢舉公司嗎？」

尾牙「非強迫出席」就沒違反勞基法

針對原PO的提問，鄉民們紛紛給出理性分析，指出尾牙若非強迫出席，並未違反勞基法，「你可以選擇不去啊」、「沒有強制出席，沒辦法檢舉吧」、「尾牙你可以不參加，公司也可以不用發額外獎金」。

也有網友開酸，「吃吃喝喝你是能有多難過？是要上台跳舞嗎？」「看你日薪有沒有大於5000，沒有的話是在叫什麼」。

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

5000元大紅包太誘人！網友洗版喊：給我去

有趣的是，相較於原PO的憤怒，大部分網友看到5000元獎金後，紛紛表示羨慕，直呼這條件根本是福利，「領5000我會去」、「5000算很有誠意了」、「金融業也都周末尾牙啊！5千不錯了啦」、「你不去我去，5000給我」、「能領5000又能吃喝，幹嘛不去」。

尾牙出席「算不算加班？」　關鍵在這一點

根據勞動部的解釋，尾牙活動是否算工作時間，取決於「強制性」。若公司明確表示，員工可以自行決定是否出席，且不出席也不會扣薪、扣考績，那麼這就屬於「福利活動」，不算工作時間，公司不需要發給加班費。

如果公司要求全員到齊、需簽到，或不參加會視為缺勤、扣考績，這在法律上就視為「工作時間」，倘若辦在非上班時間（如周六、周日），公司就必須依法支付加班費。

拉回此案，公司發放5000元作為「獎勵」，且未明確威脅不出席會扣薪，這類情況在申訴時，勞工局通常會先釐清是否有「意願調查表」，以及是否真的有處分不出席的人。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

