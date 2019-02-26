「超級邁粉」歌手林宗興開唱　潘恆旭：「愛與包容」高雄小孩

▲超級邁粉歌手林宗興受邀來到高雄市政府活動演唱 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市政府觀光局舉辦《全國大型重型機車騎士大會師》活動記者會，表演嘉賓找來了超偶歌手林宗興，不過林宗興在選前就表明自己是力挺陳其邁，甚至陳其邁的競選主題歌《咱上愛的所在》還是由林宗興演唱，可以說是超級邁粉，現在卻出現在高雄市政府觀光局的活動場合表演，觀光局長潘恆旭出面緩頰：「林宗興是高雄小孩，歌曲不分藍綠」。

林宗興受邀來到活動記者會表演，他演唱了一首歌曲，但是林宗興之前在高雄市長選舉期間都充分表現自己是「超級邁粉」，不但幫陳其邁演唱競選歌曲以外，還有多次跟陳其邁一起合體直播，甚至還陪同陳其邁出席滅火器樂團在高雄市舉辦的演唱會，但是現在卻來到高雄市政府觀光局演出，讓人質疑他的立場是否改變。

▲超級邁粉歌手林宗興受邀到高雄市政府活動演唱 。（圖／地方中心攝）

面對記者詢問，聽完這個問題以後，林宗興是一臉尷尬，但是潘恆旭立刻跳出來表示由自己來回答，潘恆旭說：「在就職典禮的時候就演奏了陳其邁的競選主題曲，因為林宗興唱得非常好，他是高雄的小孩，而且歌曲不分藍綠，我們現在在高雄，也邀請他做我們的觀光大使跟代言人，所以歌曲真的不分藍綠，而且宗興從超偶時代，市長就很也有關注他的比賽」。聽完這一段話，林宗興只有鞠躬說一句：「謝謝局長」。