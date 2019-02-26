走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

▲還可以充電XDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

現在許多餐廳都有「單人座」的設計，造福廣大單身朋友、邊緣人、或想暫時獨處的男男女女。一名男網友最近獨自到日本大阪遊玩，發現一家肯德基竟有隔間式的單人座位；大票網友看完也超喜歡，但不少人分析直言，台灣不適合啦！

男網友昨天在大阪隨意找了間肯德基用餐，沒想到裡面竟有1人專用、單身狗、不愛被打擾的用餐區，只見單人座之間被牆板隔開，看起來和圖書館或自習室有幾分相似；貼心的是，桌面不僅提供插座，上方還有檯子能放東西。

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▲許多單身狗獨自吃飯時，看到情侶放閃都會燃起一把火。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，他不禁笑說，「蠻希望台灣肯德基有這種用餐區。」貼文在爆廢公社po出後引來熱烈回響，狂吸近9千人按讚，紛紛留言表示，「我也想要這種位置」、「日本人真的超重隱私，」、「之前去吃一間小的燒肉店，也是一格一格隔起來」、「台北麥當勞有」、「最討厭旁邊有人放閃互餵」、「根本超幸福王位」。

不過，蠻多網友認為，這種設計不太適合台灣，其中原因包括速食店會變成K書中心；還有一些行業的人，也特別喜歡在那開會或做事，如果是這種位子，就沒辦法交談了，「你試試看，保證開店時才有位置」、「台灣不行，因爲一坐就是一整天」、「台灣會把這個當作圖書館，準備國考和期中考」、「台灣如果設計這樣的椅子，直銷就沒辦法開會了」、「如果有這種位置，桌上放的就是筆電+一杯飲料，然後坐一整天」。

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