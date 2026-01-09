寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

▲賈新興指出，近期將一路冷到下周二。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今年首波寒流已達標，北台灣急凍。氣象專家賈新興表示，未來10天有三大天氣重點，首先是近期將一路冷到下周二（13日），其次是下周菲律賓東方海面有熱帶系統發展機率，最後是1月下旬起降雨可能多集中在宜蘭。

賈新興9日早上在YouTube頻道播報指出，今天（9日）真的很冷，尤其清晨新竹關西僅5.4度，另外台北市、新北市、桃園市都出現5、6度左右低溫。其中，台北測站清晨5點10分出現9.2度，所以一早要出門的朋友，務必要穿暖一些。

今晚明晨最冷 菲東近海有低氣壓發展

賈新興提醒，這兩天最冷時刻會出現在今晚明晨，預計一路冷到下周二（13日）。短期趨勢上，觀察下周二（13日）至下周三（14日）菲律賓東方近海附近有熱帶系統發展的機率，「看起來可能是低氣壓」，但因為比較接近菲律賓，所以發展成颱風的機會較低。

▲賈新興分析，菲律賓東方海面低氣壓的成颱機率低。（圖／翻攝自賈新興臉書）

周末轉穩但日夜溫差大 中南部要留意

周六（10日）、周日（11日）天氣不錯，僅東北部宜蘭、花蓮、台東和恆春半島有零星降雨，其他地區天氣都非常穩定，但也因此早晚溫差會非常大，特別是下周二（13日）、周三（14日），中南部日夜溫差會特別大。

▲賈新興指出，周末及未來幾天，天氣趨勢穩定。（圖／翻攝自賈新興臉書）

下旬雨帶偏向宜蘭 19至23日東北部水氣增

後期天氣趨勢部分，1月下旬起至2月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高，其他地區降雨相對偏少的機率較高。賈新興指出，未來10天，西半部天氣較穩定，東部水氣比較多，但1月19日至23日，東北部水氣變很多，除了宜蘭以外，基隆北海岸、花蓮部分地區降雨明顯，這是後期要特別注意的地方。