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帶7個月娃吃麥當勞！嬤想摸被阻...腦羞吼「有病別帶出來」　帥媽神反擊

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▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

一名母親日前帶兩個女兒到麥當勞用餐，當時隔壁桌的一位阿婆，不但咳嗽沒遮起來，還想逗弄7個月大的小女兒，她見狀好聲阻止，表示小朋友心臟不好，在外面不給其他人摸，沒想到，婆婆直接惱怒反嗆，「有病就不要帶出來」，一席話讓她瞬間理智線斷，帥氣回擊對方。

母親前天在爆怨公社說道，那時吃到一半，旁邊桌的阿婆忽然咳嗽起來，她不禁心想，「公共場合也遮一下吧」，後來兒童餐椅上7個半月大的小女兒，自己玩到笑出聲，那位婆婆見狀，立刻轉頭想和她玩。

請繼續往下閱讀...

發現對方意圖，母親立刻阻止說，「阿姨不好意思不要摸她喔」，然後默默將餐椅拉遠；眼看對方不放棄，還說摸一下不會怎樣，她立刻將孩子抱走並解釋，「我們家小朋友心臟不好，不好意思...她在外面不給其他人摸喔！」

奶瓶,娃娃椅,嬰兒,嬰兒椅,嬰兒用品。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

誰知阿嬤臉色劇變，口無遮攔地嗆道，「有病就不要帶出來，這麼寶貝不會關在家裡就好了，幹嘛出來趴趴造？」看到對方惱羞成怒，她也不甘示弱，拍桌吼說「要不是我小孩在這邊，我絕對拿托盤ㄎㄠ妳，妳他X的才有病，腦袋有病就不要出來晃啦，X。」

後來，同桌疑似兒子的先生馬上拉了婆婆一下，示意她別繼續亂說話，同時和她道歉；而母親仍怒氣難消，時不時就瞪阿婆一下，沒多久他們就離開了。

對此，網友們不禁大讚原po霸氣的回擊，紛紛表示「我也要學起來，真的有些人很愛亂摸別人家小孩」、「討厭陌生人摸小孩+1000，」、「給妳1個讚，就是要勇敢說不，真的很討厭陌生人亂摸小孩」、「有神快拜」、「太舒壓了」。

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關鍵字：嬰兒,摸小孩,麥當勞,母親,阿嬤,有病,陌生人,爆怨公社,神反擊

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