生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」

▲▼鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲鄭明典指出，北台灣非常冷，因雲量難預測，因此氣溫也「無法完全掌握」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者柯沛辰／台北報導

前氣象局長鄭明典昨晚驚呼輻射冷卻範圍廣，台北站氣溫更是直直落，「已達寒流標準！」清晨，他再次提醒，北台灣非常冷，雲量很難預測，因此氣溫分布「無法完全掌握」，提醒低溫區民眾出門要留意。

輻射冷卻發威　多縣市一排跌破10度

鄭明典昨晚觀察表示，輻射冷卻發威，平地低溫幾小時前還全在10度以上，但到了晚間9點多，台北、新北、桃園、台中及南投等縣市已經出現一排10度以下低溫，意味著今晚輻射冷卻範圍廣，並非小範圍局地現象，預期氣溫下降幅度不會太小，提醒民眾注意保暖，「10度以下低溫對健康會有威脅的。」

▲▼鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」。（圖／氣象署）

▲台北測站昨晚今晨氣溫直直落，已達寒流標準。（圖／氣象署）

台北測站直直落　「已達寒流標準」

凌晨，鄭明典再次貼出台北測站氣溫圖，指氣溫直直落，直逼10度，「已達寒流標準！」他指出，現在北台灣非常冷，由於低溫區和低雲量區密切相關，但雲量很難預測，所以現在的氣溫分布基本上是「無法完全掌握」，提醒低溫區的民眾小心，「晚點出門就不會那麼冷！」

氣象署發布低溫特報　示警17縣市

中央氣象署9日清晨發布17縣市低溫特報，指出台北市、新北市、桃園市、新竹縣局部地區有6度以下氣溫機率（橙色燈號），新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度或以下氣溫發生機率。另外，台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

▼氣象署發布17縣市低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼低溫特報。（圖／氣象署）

 
01/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

關鍵字：

天氣氣象雲鄭明典

讀者迴響

