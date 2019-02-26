台灣人財產保險滲透度竟低於1%　買屋擁車投資卻少風險管理

▲車禍。（圖／CFP）

記者李蕙璇／台北報導

國人這16年來花每年在住宅、汽機車、旅遊等責任風險轉嫁的產險花費，從年近5千元成長到7千多元，幅度約2千元，可是花在醫療、壽險、投資等人身險保單的費用，從近4萬元擴增到快15萬元，成長近11萬元，是產險類5倍。

保險事業發展中心副總經理許煌明表示，從2002年到2018年的這16年期間，國人的保險密度（每人平均保費支出）從4萬4,330元增加到15萬5,885元，其中的財產保險費支出，則是從4,843元到2018年的7,021元，人身保險費3萬9,487元到14萬8,865元。

再細看其中財產保險費的成長金額，比16年前民眾肯花的金額增加了2,178元，扣除2005年到2009年的衰退趨間，從2010年至去年共8年的期間，逐年從100多元增加到447元。

至於保險滲透度，指的是保費收入對GDP的比率。財產保險類在2002年占0.95%，而2018年則是0.93%，未升反降。人身保險類的則是從8.33%，一路成長到去年的19.75%，整整的成長了11.42%。

▼保險事業發展中心副總經理許煌明。（圖／記者李蕙璇攝）

產險業資深主管表示，國人買產險類保單的保險密度、滲透度，遠低於壽險類，可是一旦遇到像是水災、山崩、土石流等天然災害，或者是火災、車禍等難以預料亦或是人為疏忽所導致的意外事故，須要的維修復原費，或者是得要負擔他人巨額賠償金時，沒有多加投保相關責任險等保單商品，都可能面臨難以承受的財務壓力。

相對歐美日等政府規定屋主、車主等在管理相關財產的一定額度保險費用及觀念，國人則是多關注在投資、儲蓄等資產配置與獲利收益表現，反而對動產、不動產的風險管理較低。

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