專家：2026首波寒流達標「最冷時段」還沒完　時間點曝光

▲林得恩指出，儘管今年首波寒流達標，但輻射冷卻才要發威，今晚明晨將是最冷時刻。（圖／翻攝自林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，台北站昨（8日）夜氣溫測得10.4度，2026年首波寒流已達標。不過，最冷時段可能還沒完，因為各國模擬顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯將落在今天（9日）晚間至明天（10日）清晨，務必加強保暖。

冷空氣+輻射冷卻夾擊 寒流達標但還沒到最冷

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文指出，受到冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，台灣各地天氣寒冷，台北測站昨夜測得10.4度，今年首波寒流已達標。

今天（9日）清晨，平地以新竹關西攝氏5.4度最低，新北石碇5.5度次之，台北北投5.9度居第三；高山又以南投仁愛鄉合歡山頂零下6.8度最低。

今夜到明晨 輻射冷卻效應降溫最明顯

不過，最冷時段可能還沒完。林得恩提醒，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今晚至明晨，請特別加強注意保暖、防寒。

回顧過去5年首波寒流 今年比較晚「但不是最晚」

值得一提的是，2026年首波寒流達標在1月8日，跟過去5年逐年首波寒流的日期相比，發生日期有比較晚，但不是最晚！

逐年寒流達標日期如下：

2025年首波寒流達標在當年1月27日。

2024年在前年的12月21日。

2023年也是前年的12月18日。

2022年最晚，發生在當年的2月20日

2021年則是前年的12月30日。