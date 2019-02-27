擔任首位國際觀光大使　崔麗心：高雄非常棒

記者洪正達／新加坡報導

擔任首位高雄國際觀光大使的崔麗心，預計在27日與市長韓國瑜碰面，崔麗心26日下午面對媒體訪問時說，高雄是一個相當漂亮、熱情的地方，加上韓國瑜本人的親民形象讓他印象深刻，所以當觀光局徵詢她擔任國際觀光大使時，便一口答應，也希望許多國際友人可到高雄旅遊，體驗不一樣的異國風情。

崔麗心表示，從韓國瑜2018年投入九合一選戰開始就，已經密切關注韓的新聞，她認為韓國瑜是一個相當肯做事的人，自從上任市長後幾乎也沒停止手邊的工作，崔麗心也強調「韓國瑜的行為與做法讓她相當感動」。

▲擔任高雄國際觀光大使的崔麗心，對韓國瑜的親民形象相當讚賞。（圖／記者洪正達攝）



「不管在什麼場合，韓國瑜永遠都會關心身旁的人」崔麗心說，「他永遠都會惦記身邊的人，即使站在高位也並不會忘記對方是誰，並不會眼睛長在頭上，這個小細節也讓我相當欣賞」。

崔麗心也提到，最近有許多新加坡商界的友人想要投資高雄，因他們認為韓國瑜這幾天星馬出訪的行程中，談定了不少採購合約，也實踐了競選承諾「貨出的去，人進的來，高雄發大財」，也因此如果有機會為高雄人以及中華民國台灣做宣傳，讓也相當樂意接下這個工作，崔麗心說，「只有有這個機會，都是每位台灣人應盡的責任」。

對於宣傳高雄觀光，崔麗心說，2019年1月獲市府邀請擔任海外觀光大使著實讓她有點驚訝，話雖如此仍接下這個重擔，她也隨時將自己提升到最佳狀態，除了過去到高雄吃過、住過、玩過的地方，也上網了解了高雄的一些風土民情，希望能將高雄的優點推銷出去，讓更多的新加坡朋友來到台灣觀光。