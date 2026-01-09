快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度

▲17縣市低溫特報，雙北、新竹有6度以下氣溫機率。（圖／氣象署）

記者柯沛辰／台北報導

今（9日）晨本島最低溫，出現在4點42分新竹縣關西5.4度。中央氣象署發布低溫特報，雙北及新竹縣、宜蘭縣等4縣市呈現「非常寒冷」的橙色燈號，還有13縣市屬於「寒冷」黃色燈號。

氣象署指出，強烈冷氣團稍微減弱，但受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天（9日）清晨，台北市、新北市、新竹縣局部地區有6度以下氣溫機率，新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度或以下氣溫機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫機率，務必特別留意。

低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：

台北市、新北市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：

基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。