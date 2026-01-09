冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

▲輻射冷卻發威，還有一波最冷時刻。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

中央氣象署8日深夜10時許續發18縣市「低溫特報」，各地氣溫明顯偏低，夜晚清晨新北市、宜蘭有局部持續10度或以下氣溫發生，「非常寒冷」。根據觀測，台北測站已於11時許來到10.4度，達標「寒流」等級，專家分析，最新資料顯示，輻射冷卻效應最明顯的時間將落在9日（周五）晚間至10日（周六）清晨。

氣象署「低溫特報」指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，夜晚清晨新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫，台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫。

前氣象局長鄭明典引述氣象署觀測指出，深夜11時50分台北站已經達到10.4度，台北站氣溫直直落，已達寒流標準。凌晨0時許台北站更是降到10.1度。

▼台北降到剩10.1度達標寒流，體感僅8度。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，8日晚間開始輻射冷卻效應發威，許多地方已降到10度以下，入夜後平地最低溫在新北石碇7.3度，台北關渡7.6度，新北新店一度降到8.6度。根據最新資料顯示輻射冷卻效應最明顯的時間應該會落在9日夜晚至10日清晨。