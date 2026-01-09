　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲輻射冷卻發威，還有一波最冷時刻。（圖／中央氣象署，下同

記者許力方／台北報導

中央氣象署8日深夜10時許續發18縣市「低溫特報」，各地氣溫明顯偏低，夜晚清晨新北市、宜蘭有局部持續10度或以下氣溫發生，「非常寒冷」。根據觀測，台北測站已於11時許來到10.4度，達標「寒流」等級，專家分析，最新資料顯示，輻射冷卻效應最明顯的時間將落在9日（周五）晚間至10日（周六）清晨。

氣象署「低溫特報」指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，夜晚清晨新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫，台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前氣象局長鄭明典引述氣象署觀測指出，深夜11時50分台北站已經達到10.4度，台北站氣溫直直落，已達寒流標準。凌晨0時許台北站更是降到10.1度。

▼台北降到剩10.1度達標寒流，體感僅8度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，8日晚間開始輻射冷卻效應發威，許多地方已降到10度以下，入夜後平地最低溫在新北石碇7.3度，台北關渡7.6度，新北新店一度降到8.6度。根據最新資料顯示輻射冷卻效應最明顯的時間應該會落在9日夜晚至10日清晨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測

快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

勞斯萊斯電動車「Spectre銷量下滑」！執行長：延續V12引擎車型生產

SABON璀璨茉莉限量系列回歸、香奈兒CHANCE系列全面更新

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

生活熱門新聞

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢

寧願冷發抖？台人「冷暖空調沒普及？」心態曝

更多熱門

相關新聞

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

輻射冷卻發威，中央氣象署表示，今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地低溫普遍在11至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生。前氣象局長鄭明典也驚呼，「好快！全部10度以下！」輻射冷卻發威影響，平地低溫排行前20名已經都低於10度。

「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人推：裸躺地上也不冷

「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人推：裸躺地上也不冷

每年1到3月髖部骨折最高峰　醫揭3警訊：1成恐長期臥床

每年1到3月髖部骨折最高峰　醫揭3警訊：1成恐長期臥床

雲林古坑低溫6.7°C　山中學校班班有暖氣上課超舒適

雲林古坑低溫6.7°C　山中學校班班有暖氣上課超舒適

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

關鍵字：

寒流氣象雲氣象鄭明典台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

吃軟不吃硬的三大星座！

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面