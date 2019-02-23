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修法改以「1hr為起租時數」Uber大嘆失望　交部：僅落實舊規定

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▲▼全國小客車租賃業請命緊急記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲在交通部預告修正Uber條款引發小客車租賃業者不滿，揚言發動二次抗爭。（圖／記者曹悅華攝）。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），諸多限制引發小客車租賃業不滿，其中以計費必須以1小時為起租時數最受爭議，揚言月底前若得不到友善回應，擬動員上萬人發動二次抗爭，Uber今（23）日也發聲明表示失望。交通部稍早回應，以1小時為起租時數僅為落實既有規定，並非新增之限制。

Uber公司今表示，針對修改汽車運輸業管理規則，規範小客車租賃業與資訊科技平台合作，「Uber表示失望，也極度關切修正汽車運輸業管理規則，規範小客車租賃業與資訊科技平台的合作，以及因此對整體產業和 Uber在台灣營運的影響」。另提及Uber的營運模式完全符合法規，與在地租賃和計程車交通服務業者合作；也支持小客車租賃公會提出的「網約多元小客車」為可研議方案。「我們將與政府相關單位共同努力，商討對乘客、駕駛和產業都有利的結果」。

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針對預告修法產生的爭議，交通部表示，108年2月21預告修正汽車運輸業管理規則第103條之1，目的在落實汽車運輸業分業管理，其中規定以1小時為起租時數並非新規定。經查交通部依據消費者保護法授權規定於94年7月訂定公告「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「小客車租賃定型化契約範本」，已於上開兩規定中明文規定按「日」或按「時」起租計算，前揭預告修正草案內容「以1小時為起租時數」僅為落實既有規定，並非新增之限制。

▲▼ 交通部外抗議租賃車 。（圖／記者周書羽攝）

▲交通部表示，「以1小時為起租時數」僅為落實既有規定，並非新增之限制。（圖／記者周書羽攝）

交通部提到，小客車租賃業與資訊平台合作提供之即時叫車服務，實際上係巡迴攬客、搭載短程，其營業型態與計程車類似，導致市場重疊、產生競合。交通部為目的事業主管機關，依法必須處理，落實各汽車運輸業分業管理，維持市場營運秩序，保障各業與消費者權益。

交通部補充，本次法規修正實施後，與資訊平台等業者合作之小客車租賃業可提供1小時以上（按時）或以日計費（按日）之租賃附駕服務，交通部亦會輔導業者車輛轉換為多元化計程車或 Uber Taxi，繼續提供服務。

最後交通部說，該法規修正之預告期2個月，預告期間歡迎各業界提供意見，交通部亦將分區舉行座談，以廣納各界意見，納入法規修正參考。

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關鍵字：Uber,Uber條款,小客車租賃業,交通部

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