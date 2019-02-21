　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣首次！　300架無人機空中燈光秀　台灣燈會驚艷國際。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會自試營運以來，6天已吸引超過200萬人朝聖。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會在屏東，今年首突破生肖限制，將16公尺主燈「巨鮪來富」安座大鵬灣，更破天荒有300架Intel無人機助陣燈光秀，從試營運（15）到昨（20）天人潮已突破200萬人，然而幾家歡樂幾家愁，就有墾丁業者感嘆屏東燈會熱並沒有燒到恆春，直呼好無感，不過也有業者跳出來直指訂房率高了兩成。對此，屏東縣政府表明「燈會不是萬靈藥」，觀光局則認為活動還有很多天，對墾丁的幫助是樂見的。

台灣燈會今年在屏東舉行，15日起試營運，19日正式開幕，展出至3月3日，觀光局先前預估會吸引800萬到1千萬人朝聖，不過近日卻有墾丁旅宿業者跳出來表示，因為燈區集中在屏東市、東港和大鵬灣，對於最需要提升觀光的墾丁沒什麼幫助。

請繼續往下閱讀...

墾丁大街。（圖／翻攝Flickr／CC2.0 Vincent Chien）

▲對於台灣燈會在屏東對墾丁是否帶來觀光效益，墾丁大街的攤販透露「很無感」。（圖／翻攝Flickr／CC2.0 Vincent Chien）

一位在墾丁大街擺攤的業者表示，平日靠學生團及零星陸客苦撐，假日只有禮拜六稍微熱鬧，禮拜天還是冷清，如果沒有遇到連續假日對下墾丁來講會有所疑慮，認為台灣燈會雖然辦在屏東，但對墾丁來說是很無感的活動，沒有任何觀光效益和人潮，就算燈會辦在墾丁，他也不樂見，認為對北部遊客而言，現在聽到墾丁就會「卻步」，沒有實質幫助。

另一名位於墾丁的淺水店業者同樣表示，台灣燈會辦在屏東，對墾丁沒有實質效益，他認為就算遊客來到屏東，「還是會覺得墾丁太遠」，看完燈會拉過來墾丁觀光的機率不高。

對此，墾丁福華飯店總經理張積光首先承認因地勢影響，台灣燈會為墾丁帶來的觀光效益絕對沒有東港那麼大，但他接著說，雖然成效有限、地點沒那麼理想，「但屏東舉辦大活動一定會有效益」，他舉福華本身來說，訂房率預計多兩成，來到七成多。

墾丁福華提供

▲墾丁福華飯店總經理則認為，雖然墾丁距燈區有一段距離，還是會帶來效益。（圖／墾丁福華飯店提供）

據了解，在有旅宿業者表明台灣燈會沒有帶來人潮後，屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟及屏東縣旅行商業同業公會聯合發表一份聲明，內容提到訂房率增加不明顯與消費者訂房習慣有關，對於屏東縣辦台灣燈會這樣的大事所帶來的效益，持樂觀觀態度。

對於有墾丁旅宿業者及商家表示燈會辦在屏東對他們「沒有實質幫助」，屏東縣政府傳播暨國際事務處處長黃建嘉說，屏東真的很大，南北狹長100多公里，真的很難有一個活動可以同時造福33個鄉鎮，縣政府能做的就是盡可能把效益拉到最大。

黃建嘉同時強調，任何事情都是累積而成，「燈會不是萬靈藥」，想要一次解決墾丁先前的負面評價幾乎是不可能的，他認為至少這次燈會讓全台甚至國際上的人看到屏東縣政府總動員的能量，還被外界譽為「史上最好燈會」，讓更多人認識屏東，就是很大的進步。

觀光局同樣就台灣燈會對墾丁帶來的效益持正面態度，同時推薦前來觀光的民眾可以搭乘「墾丁快線」，屏東縣政府也提到，墾丁快線沿途停靠新左營、大鵬灣和墾丁，原本票價146元，現在有折扣變100元，有興趣的民眾可以多加利用，透過這條方便的路線至會場賞燈，同時遊覽恆春半島的風光。

ET快訊
高雄傳說「鳳山水果妹」1人嚇退百位飆仔　當地人看見必逃
女大生遭性侵！2個月沒來　她狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」
快訊／21：22北海道6弱強震！深度30公里「北日本都有感」

關鍵字：2019台灣燈會,屏東燈會,觀光局,墾丁,旅宿業者,飯店,墾丁大街,大鵬灣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

直擊／耗費7900萬！升級版環島之星「超蝦趴」登場　有景觀迴轉椅、卡拉ok室

華航機師罷工彌補專區上線！申請資格、辦法一次看　散客最多賠250美元

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

看好台灣拉麵市場潛力　日本名製麵廠三河屋製麵登台設廠　

快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

影／結髮65年！老伴住院2周...阿公心疼「堅定6字」幫打氣　網友全紅了眼眶

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

華航機師罷工彌補專區上線！申請資格、辦法一次看　散客最多賠250美元

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

看好台灣拉麵市場潛力　日本名製麵廠三河屋製麵登台設廠　

快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

影／結髮65年！老伴住院2周...阿公心疼「堅定6字」幫打氣　網友全紅了眼眶

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

冷得發抖、怕到發抖、氣到發抖！學會這7個用法　讓你「抖」得道地

蔡英文盼同婚專法草案順利通過　成「台灣民主重要的典範」

《火箭人》預告來了！　史上首限制級歌舞…小鮮肉裸上身躺人群中

HBL／簡賀宇對松山飆生涯新高　向學弟宣示拚戰精神

反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

內湖90歲老翁遭輾「雙腿變形」亡！26歲水泥車駕駛懊悔蹲坐路邊

陳可辛電影《李娜》正式殺青　傳由胡歌擔綱男主角！

章子怡手指、圍巾「全被馬賽克」　網鷹眼抓《妻子》漏網鏡頭…懂原因了

百貨變身二手書屋　京站首創「交換書區」打卡點，美美拍照又長知識

HBL／高苑中止對松山跨季9連敗　能仁戰績榜獨走

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

錯過交流道！三寶玩命「倒車插隊」 堅持不壓槽化線...網諷：技術真好

生活熱門新聞

大嬸Costco門口攔人問一句..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

大賣場拿寶特瓶！4字嚇傻她：差..

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳..

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

透天厝門面「空長2層樓」　網曝..

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒..

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：..

夢到亡父捧一碗白飯　她醒後做一..

玩完《還願》！家裡神撞主角家　..

發票中獎卻飆淚！她：阿公以前就..

更多熱門

相關新聞

國際媒體：台灣燈會讓世界認識屏東

已有30年歷史的台灣燈會，秀麗奇觀曾被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，今年首度移師國境之南屏東，19日正式開幕吸引超過50萬人入園，其中更包含來自日、韓、港、澳、星、馬、菲律賓、印尼、泰國、印度、美國、奧地利、德國、愛爾蘭、以色列及俄羅斯等將近20個國家的132位記者參加，一齊見證屬於屏東的驕傲與感動

阿凡達電影生命樹　台灣燈會南島原燈區令人驚艷

台灣燈會美南島原鄉奇幻生命樹

2019台灣燈會開幕　民眾盛讚美爆了

寶可夢活動有授權？潘恆旭回應了

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

陳意涵產後12天崩潰！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面