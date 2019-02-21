台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

▲台灣燈會自試營運以來，6天已吸引超過200萬人朝聖。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會在屏東，今年首突破生肖限制，將16公尺主燈「巨鮪來富」安座大鵬灣，更破天荒有300架Intel無人機助陣燈光秀，從試營運（15）到昨（20）天人潮已突破200萬人，然而幾家歡樂幾家愁，就有墾丁業者感嘆屏東燈會熱並沒有燒到恆春，直呼好無感，不過也有業者跳出來直指訂房率高了兩成。對此，屏東縣政府表明「燈會不是萬靈藥」，觀光局則認為活動還有很多天，對墾丁的幫助是樂見的。

台灣燈會今年在屏東舉行，15日起試營運，19日正式開幕，展出至3月3日，觀光局先前預估會吸引800萬到1千萬人朝聖，不過近日卻有墾丁旅宿業者跳出來表示，因為燈區集中在屏東市、東港和大鵬灣，對於最需要提升觀光的墾丁沒什麼幫助。

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▲對於台灣燈會在屏東對墾丁是否帶來觀光效益，墾丁大街的攤販透露「很無感」。（圖／翻攝Flickr／CC2.0 Vincent Chien）

一位在墾丁大街擺攤的業者表示，平日靠學生團及零星陸客苦撐，假日只有禮拜六稍微熱鬧，禮拜天還是冷清，如果沒有遇到連續假日對下墾丁來講會有所疑慮，認為台灣燈會雖然辦在屏東，但對墾丁來說是很無感的活動，沒有任何觀光效益和人潮，就算燈會辦在墾丁，他也不樂見，認為對北部遊客而言，現在聽到墾丁就會「卻步」，沒有實質幫助。

另一名位於墾丁的淺水店業者同樣表示，台灣燈會辦在屏東，對墾丁沒有實質效益，他認為就算遊客來到屏東，「還是會覺得墾丁太遠」，看完燈會拉過來墾丁觀光的機率不高。

對此，墾丁福華飯店總經理張積光首先承認因地勢影響，台灣燈會為墾丁帶來的觀光效益絕對沒有東港那麼大，但他接著說，雖然成效有限、地點沒那麼理想，「但屏東舉辦大活動一定會有效益」，他舉福華本身來說，訂房率預計多兩成，來到七成多。

▲墾丁福華飯店總經理則認為，雖然墾丁距燈區有一段距離，還是會帶來效益。（圖／墾丁福華飯店提供）

據了解，在有旅宿業者表明台灣燈會沒有帶來人潮後，屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟及屏東縣旅行商業同業公會聯合發表一份聲明，內容提到訂房率增加不明顯與消費者訂房習慣有關，對於屏東縣辦台灣燈會這樣的大事所帶來的效益，持樂觀觀態度。

對於有墾丁旅宿業者及商家表示燈會辦在屏東對他們「沒有實質幫助」，屏東縣政府傳播暨國際事務處處長黃建嘉說，屏東真的很大，南北狹長100多公里，真的很難有一個活動可以同時造福33個鄉鎮，縣政府能做的就是盡可能把效益拉到最大。

黃建嘉同時強調，任何事情都是累積而成，「燈會不是萬靈藥」，想要一次解決墾丁先前的負面評價幾乎是不可能的，他認為至少這次燈會讓全台甚至國際上的人看到屏東縣政府總動員的能量，還被外界譽為「史上最好燈會」，讓更多人認識屏東，就是很大的進步。

觀光局同樣就台灣燈會對墾丁帶來的效益持正面態度，同時推薦前來觀光的民眾可以搭乘「墾丁快線」，屏東縣政府也提到，墾丁快線沿途停靠新左營、大鵬灣和墾丁，原本票價146元，現在有折扣變100元，有興趣的民眾可以多加利用，透過這條方便的路線至會場賞燈，同時遊覽恆春半島的風光。