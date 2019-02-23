228連假「中部路段最塞」行車時間爆增4倍！高公局公布最佳替代道路

▲高公局預估228連假特定方向之交通需求高出平日之2倍以上，甚至有到4倍之多。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

高公局今（23）日宣布，228連續假期以旅遊旅次為主及部分返鄉旅次，特定方向之交通需求高出平日之2倍以上，預估中部路段如國1北向南屯至后里，尖峰時段將非常壅塞，為平日之4倍；目前台61西濱快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，呼籲用路人欲往返中南部地區可多加利用，不僅可節省時間，亦可節省荷包。

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▲中港系統至彰化市區雙向替代道路圖。（圖／高公局提供）

高公局規劃3條國道中、長途易壅塞路段利用台61及台63之替代道路，分別為台中（國3中港系統）至彰化市區南向、國1國3新竹至彰化（南投）地區雙向及國6舊正至國3中投北向，建議台中至彰化用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區，並可利用台61乙及彰195進入彰化市區。

▲新竹至彰化地區雙向替代道路圖。（圖／高公局提供）

▲舊正至中投北向替代道路圖。（圖／高公局提供）

至於新竹至彰化用路人，南向可透過國3西濱交流道銜接台61；南投、霧峰地區欲前往台中市區之民眾，則可行駛台63替代道路。另假期後段北向則可利用國3西濱交流道接回國3，若國3西濱入口匝道壅塞回堵時，亦可續行台61從國3香山交流道進入，或續行台15至新竹，建議出門前請先查詢地圖並妥善規劃行車路線。

▲台61北上改道至國3香山交流道示意圖。（圖／高公局提供）

最後，高公局提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及收集瞭解各項交通疏導措施，並透過高速公路1968App查詢路況，避開壅塞路段及時段，做個聰明的用路人。