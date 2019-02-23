228連假旅客暴增3成！49客運「無人申請10休1」真相曝...跟林佳龍有關？

▲公路總局透露，目前尚無任何一家客運業者申請228連假適用10休1。（圖／記者李毓康攝）

記者曹悅華／台北報導

228連假將至，客運業預估載客量是平常假日的三成，人力運用便成為一大挑戰。據交通部公路總局透露，今（108）年228連假尚無任何一家提出申請，也就是各家目前都維持7休1，不免讓外界好奇是否與交通部長林佳龍先前喊出要公布10休1業者名單有關。

今年春節連假長達9天，原本因應連假排班需求，勞動部放寬客運業7休1規定，駕駛最多可10休1，也就是工作9天需休息1天，但在林佳龍喊話要公開用10休1方案的業者名單以保障消費者權益後，全台49家公路客運含國道客運業者全喊卡維持7休1。

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▲交通部長林佳龍曾喊話要公布春節期間10休1客運業者名單。（圖／記者湯興漢攝）

而這次228連假公路總局初步清查結果，截至目前為止，49家業者無人申請10休1，不免讓人好奇是否跟林佳龍曾喊話要公開10休1業者名單有關。

對此，國光客運回應，10休1是《勞基法》給予的彈性，有需要就會申請，只是排班調度同仁目前無提出申請而已，屆時若發現有需要，還是會依照程序申請。

葛瑪蘭客運則表示，今年228連假的確維持7休1，雖然載客量是平常假日兩到三成以上，但會以租賃遊覽車方式解決人力問題；首都客運同樣是以緊急租用遊覽車來緩解人力調度問題，透露目前司機都會正常排休，變相證實維持7休1；統聯客運也提到將維持7休1，雖然228連假比平常載客量多三成左右，但因為春節剛過完兩週而已，請遊覽車支援即可。