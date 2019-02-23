車票最低打5折！高鐵聯手馬航推「機加鐵」限時優惠　9月前都適用

▲高鐵聯手馬航推「機加鐵」限時優惠。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

搭高鐵出國去！配合政府「新南向政策」，積極拓展台灣與東南亞等地海外旅遊市場，台灣高鐵公司今（23）日宣布與馬來西亞國際航空公司（馬航）攜手合作，推出限時優惠專案，旅客自3月1日至8月31日期間，透過7家指定旅行社購買馬航台灣出發全航線機票，同時加購高鐵標準車廂對號座全票，最低打到5折，機票也會有優惠，民眾可多加利用。

高鐵公司說明，只要旅客於3月1日至8月31日期間，透過7家指定旅行社，購買馬航台灣出發全航線機票同時加購高鐵標準車廂對號座全票，即享機票折扣及高鐵車票8折的雙重優惠，另外6月30日前，台中（含）以南出發的旅客，更享高鐵標準車廂對號座全票5折的超值優惠。

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高鐵公司補充，本次透過旅行社推出高鐵+馬航優惠專案，不僅對國人前往馬來西亞或經吉隆坡轉往第三地，提供更優惠的購票選擇，後續更將進一步與馬航共同發展雙方航空聯票銷售系統平台，希望未來旅客購買馬航機票後，即可以優惠價格直接加購高鐵車票，增進國人出國觀光、洽公以及轉機的便利性。

高鐵公司提及，這次參與高鐵+馬航優惠專案的旅行社包括：易遊網、燦星、東南、山富、雄獅、五福以及康福共7家旅行社。馬航機票的折扣優惠幅度，因受旅客前往之目的地及所購艙等因素各有不同，詳細優惠內容可向各指定旅行社洽詢，聯絡資訊及加購高鐵票優惠內容如下：