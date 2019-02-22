「Uber條款」惹火租賃車業！ 怒嗆政府：吃大便　擬動員上萬司機二次抗爭

▲交通部預告修正「Uber條款」，引發小客車租賃業不滿，直言「政府去吃大便」。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定。對此，直接惹火租賃車業者，於今（22）日下午1點召開「小客車租賃業暨代僱駕駛向全民請命」緊急記者會，業者氣憤要政府「去吃大便」，更直言不排除發動第二次抗爭，動員上萬輛Uber，表達強烈不滿。

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▲ Uber條款限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定。（圖／記者周書羽攝）

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良說，這次記者會要告訴社會大眾，21日行政命令竟然在交通部還沒有發布以前，已經讓計程車業在群組大肆宣傳，令小客車業嚴重懷疑，公務人員有洩密之嫌，交通部是不是淪為計程車打手，另外更點名交通部長林佳龍，接地氣要讓民眾有感覺，而不是打壓，這種部長不會支持，希望蔡政府可以傾聽民主聲音，而不是開民主的倒車。

▲全國小客車租賃業痛批蔡政府在開民主倒車。（圖／記者曹悅華攝）

林建良說，租車時間要大於1小時，根本打壓小客車租賃業，也影響消費者權益，若沒有1小時也要付費1小時，非常非常不公平，代步駕駛在1個小時以內是經常發生的事情，痛批交通部為了要安撫計程車業，反過來打壓小客車租賃業，「不應該因為計程車的陳抗，而來限制Uber發展」。

林建良直言，計程車本來預定本月27號要抗爭，在發布uber條款後，計程車就取消了，「難道是要換我們走上街頭嗎」，提到大家都是為了生存、為了一口飯吃，小客車也敞開雙手歡迎計程車加入，也希望計程車抱持同樣的心情一起聯手，不要再造成兩業的衝突，希望在台灣境內，能夠有多元選擇，讓所有台灣民眾可以選擇及擁抱高科技，來提升乘車品質，不要再限縮小客車租賃業發展。

▲租賃業者表明，若政府沒有給出善意回應，不排除3月發動二次抗爭。（圖／記者周書羽攝）

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋則怒斥，租賃業淪為次等運輸業，變成政府爭取選票的籌碼，也沒有被觀光局重視，明明是旅遊前鋒，卻只看到遊覽車、計程車，再來交通部在發這個文之前，應該改成職業駕駛公會，諷刺竟然是計程車先發布消息，對租賃業非常不友善，因此嚴重抗議，抗議交通部漠視租賃業權益。

王世璋說，租賃業走在時代尖峰，政府卻設多元計程車來跟Uber對打，「兩個業者為甚麼要變敵人呢，政府這些官員都是吃大便嗎」，提到同樣要繳稅金，卻沒有重視租賃業，直言租賃業是很強大的部隊，若交通部在月底前沒有給出善意的回覆，不排除於3月發動第二次抗爭，動員上萬輛租賃車表達不滿。

交通部為落實分業管理，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，並修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範。

修正重點如下：

1.不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃

2.造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核

3.平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息

4.以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之

5.車輛應黏貼專用標識。