　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「Uber條款」惹火租賃車業！ 怒嗆政府：吃大便　擬動員上萬司機二次抗爭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋。（圖／記者曹悅華攝）

▲交通部預告修正「Uber條款」，引發小客車租賃業不滿，直言「政府去吃大便」。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定。對此，直接惹火租賃車業者，於今（22）日下午1點召開「小客車租賃業暨代僱駕駛向全民請命」緊急記者會，業者氣憤要政府「去吃大便」，更直言不排除發動第二次抗爭，動員上萬輛Uber，表達強烈不滿。

▲▼ 交通部外抗議租賃車 。（圖／記者周書羽攝）

請繼續往下閱讀...

▲ Uber條款限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定。（圖／記者周書羽攝）

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良說，這次記者會要告訴社會大眾，21日行政命令竟然在交通部還沒有發布以前，已經讓計程車業在群組大肆宣傳，令小客車業嚴重懷疑，公務人員有洩密之嫌，交通部是不是淪為計程車打手，另外更點名交通部長林佳龍，接地氣要讓民眾有感覺，而不是打壓，這種部長不會支持，希望蔡政府可以傾聽民主聲音，而不是開民主的倒車。

▲▼全國小客車租賃業請命緊急記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲全國小客車租賃業痛批蔡政府在開民主倒車。（圖／記者曹悅華攝）

林建良說，租車時間要大於1小時，根本打壓小客車租賃業，也影響消費者權益，若沒有1小時也要付費1小時，非常非常不公平，代步駕駛在1個小時以內是經常發生的事情，痛批交通部為了要安撫計程車業，反過來打壓小客車租賃業，「不應該因為計程車的陳抗，而來限制Uber發展」。

林建良直言，計程車本來預定本月27號要抗爭，在發布uber條款後，計程車就取消了，「難道是要換我們走上街頭嗎」，提到大家都是為了生存、為了一口飯吃，小客車也敞開雙手歡迎計程車加入，也希望計程車抱持同樣的心情一起聯手，不要再造成兩業的衝突，希望在台灣境內，能夠有多元選擇，讓所有台灣民眾可以選擇及擁抱高科技，來提升乘車品質，不要再限縮小客車租賃業發展。

▲▼ 交通部外抗議租賃車 。（圖／記者周書羽攝）

▲租賃業者表明，若政府沒有給出善意回應，不排除3月發動二次抗爭。（圖／記者周書羽攝）

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋則怒斥，租賃業淪為次等運輸業，變成政府爭取選票的籌碼，也沒有被觀光局重視，明明是旅遊前鋒，卻只看到遊覽車、計程車，再來交通部在發這個文之前，應該改成職業駕駛公會，諷刺竟然是計程車先發布消息，對租賃業非常不友善，因此嚴重抗議，抗議交通部漠視租賃業權益。

王世璋說，租賃業走在時代尖峰，政府卻設多元計程車來跟Uber對打，「兩個業者為甚麼要變敵人呢，政府這些官員都是吃大便嗎」，提到同樣要繳稅金，卻沒有重視租賃業，直言租賃業是很強大的部隊，若交通部在月底前沒有給出善意的回覆，不排除於3月發動第二次抗爭，動員上萬輛租賃車表達不滿。

交通部為落實分業管理，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，並修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範。

修正重點如下：

1.不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃
2.造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核
3.平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息
4.以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之
5.車輛應黏貼專用標識。

ET快訊
海邊撿到黑洞木！網嗨「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰

關鍵字：Uber,Uber條款,小客車租賃業,計程車,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「Uber條款」惹火租賃車業！ 怒嗆政府：吃大便　擬動員上萬司機二次抗爭

深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

影／台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

冷氣團強襲！中部以北「濕兩天低溫探12℃」　合歡山、玉山降雪機率高

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

影／「火車託運機車」60年回憶掰了！台鐵宣布3/1起停辦　行李只能靠莒光

快訊／初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故　當場撞擊身亡

月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影響5430旅客

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

「被我摸過就離不開我」！喬奶女王神手戰雙峰　主播女星搶上門

5歲娃超強醫術！護理師媽開門見「玩偶變喪屍」…網笑翻：天才外科兒童

「Uber條款」惹火租賃車業！ 怒嗆政府：吃大便　擬動員上萬司機二次抗爭

5大國道客運「票價調漲2至40元」　葛瑪蘭即日起取消優惠

新北泰山區大排水溝驚見豬屍　確診未感染非洲豬瘟

海邊撿到黑洞木！網一看暴動「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰翻了

鄰桌童長大想當消波塊　神回老媽「爸爸每次不乖妳都說丟海邊」

搭郵輪出遊！他抬頭見電視播「經典神片」超毛：我想家了　8千網笑爛

他們同年同月同日生「連名字都一樣」　鍵盤柯南找碴…一張照打臉

老闆海派一塞「肥美叉燒肉爆滿」收80！內行人曝1招...免費升等豪華便當

西高地白梗廁所「吃把費」　網笑：你媽在後面很火...

格芯與Dolphin Integration研發ABB套件　第2季推出

林志忠／【2毛錢鐵絲竊案】檢方辦案為升官？失衡的司法天秤

星巴克新年限定！粉色豬豬馬克杯要你2019「豬」事大吉

擴大中部治理平台　盧秀燕：邀雲林、嘉市、竹縣加入

開學了！幫孩子保單健檢　上高中前首重住院醫療

私刑正義黑夜橫行　中壢無良色醫診所遭蛋洗砸車

蔡英文：台灣不缺電　2年後也不缺電

骨刺「夾擊」旋轉肌破裂　微創肩旋轉肌縫合術輕鬆搞定

「被我摸過就離不開我」！喬奶女王神手戰雙峰　主播女星搶上門

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬..

標配日型燈被亂檢舉　車主傻眼怒..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

同事再爆華航「打盹機師」人緣差

寶寶懷裡睡翻！一放床都市傳說秒..

未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸

他們同年同月同日生「連名字都一..

海邊撿到黑洞木！網嗨：可賣千萬..

耗費7900萬！升級版環島之星..

正妹加油「孔太小」被拒　網笑翻

自製「寶寶哄睡神器」！網跪求教..

交部祭Uber條款　讓租賃車業..

大嬸Costco門口攔人問一句..

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

更多熱門

相關新聞

「基地台收訊好看A片」家長控運將騷擾高中女

基隆市有民眾在臉書社團「基隆人大小事」貼文，稱女兒21日上午搭乘計程車從中船路到安樂高中時，途中司機對女兒說，「該處基地台收訊好，要放A片給女兒看」。基隆市警婦幼隊得知後，已要求該名司機提供行車紀錄器保存證據，警方呼籲被害人，可以出面指控該名司機。

運將買121元的鴻海　心痛問謝金河怎麼辦

交部祭Uber條款　讓租賃車業全怒了

華航機師罷工彌補專區上線！申請條件公布

交通部預告修正「Uber條款」

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

KID認了首度缺席《玩很大》！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面