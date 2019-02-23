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1hr↑才能叫車！租賃車業揚言萬人抗爭「Uber條款」　小黃反擊：真是夠了

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▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對小客車租賃業揚言發動二次抗爭，計程車業也霸氣回擊。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），限制計費必須以1小時為起租時數等規定引發小客車租賃業不滿，揚言若月底前得不到政府善意回應，擬在3月發動二次抗爭，帶領萬人表達不滿，對此，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉回擊，小客車租賃業10％違法與Uber合作的業者，竟然綁架其他90％合法業者，真是夠了！

▲▼全國小客車租賃業請命緊急記者會。（圖／記者曹悅華攝）

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▲交通部21日預告修正Uber條款後，引發小客車租賃業撻伐。（圖／記者曹悅華攝）

鄭力嘉表示，Uber與少數租賃車業者合作以「假租賃，真載客」方式非法經營計程車客運業，然後剝削司機抽取高達25％到33％的高額費用，牟取暴利，完全罔顧公路法第34條規定的分業營運規則，將6、7000名Uber司機當成農奴剝削，更讓非法司機及合法司機互相惡性競爭而陷入絕境。

鄭力嘉指出，近半年來台灣已有7名計程車司機因生計受困而自殺走向絕境，這就是因為Uber假借共享經濟之名迴避運輸業法規限制，利用非法司機進行惡性競爭所導致的結果，交通部此次的法規修正僅是為了杜絕Uber繼續「假租賃，真載客」的行為而已，絕大多數未與Uber合作的合法租賃車業者及司機的原有業務根本不受影響。

▲▼計程車司機繞行行政院抗議，汽車運輸業駕駛員全國總會副理事長鄭力嘉受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉直言「真是夠了」。（圖／記者林敬旻攝）

鄭力嘉說明，依據公路法規定，小客車租賃業本來就是以出租小客車供他人自行使用為營業範圍，但因為Uber的濫用導致租賃業跨業經營客運業務，卻又不受原有客運業的規範，不僅讓叫車的乘客變成租車人，而可能要承擔代僱駕駛肇事的連帶責任，加上司機不受客運業法規規範必須由警政機關列管，根本無法確認那些人在開Uber載客，造成乘客安全的龐大漏洞，這些問題Uber及違法的租賃業者都心知肚明，卻刻意迴避不談，他提到，支持交通部依法落實分業營運，並且杜絕Uber及少數非法業者繼續「假租賃，真載客」的行為，也呼籲消費者共同抵制非法，督促Uber以合法正當方式營運。

最後，鄭力嘉呼籲Uber別再躲在後面當操縱者，全世界政府都已經朝向Uber是計程車公司應該完全遵守法規的方向去規範，台灣政府只是跟上世界潮流，並且防止Uber在各國造成司機自殺悲劇繼續上演，Uber應該停止繼續花大錢買媒體行銷，製造虛胖民意施壓政府的惡質行徑，把錢回饋照顧合法營運的司機，才能扭轉其剝削殺死司機的惡劣形象。

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關鍵字：計程車,小黃,Uber,Uber條款,小客車租賃業

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