5大客運票價「牽手一起漲」！統聯北高多付10元　旅客神回挺漲價

▲統聯客運3月票漲條漲5到40元。（圖／翻攝自統聯客運FB粉絲專頁）

記者曹悅華／台北報導

5大客運票價「牽手一起漲」！因應人事成本增加，台灣5大國道客運接連喊漲，除了葛瑪蘭宣布20日起取消票價優惠，統聯、國光和首都也將在3月份調漲，以統聯來說台北到高雄優惠票就要多付10元，和欣則已向監理所提出優惠票價調漲申請，對此旅客回應，「很可以接受，不想多付10塊可以搭台鐵」。

據了解，原本客運業者從去（107）年底就預計調漲，但交通部介入協調，希望至少凍漲到農曆年前，如今元宵節一過，5大國道客運票價將陸續調整。統聯客運則預計3月4日調整票價，漲幅約5到40元；國光客運則將於3月7日起調整，漲幅約5到30元；首都客運也傳出3月中上旬調整3到4元，和欣客運則預計要漲約5到20元。

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至於葛瑪蘭客運，已從20日起取消票價優惠，票價較上週漲幅約2到3元，台北到礁溪從110元漲至112元，台北到宜蘭從137元漲至140元。

對此，葛瑪蘭客運表示，其實在去年11月就已調整票價，是為了配合政府美意，在春節先恢復原來售價，待元宵節過後再調整回來，強調並不是又再次漲價。

▲客運漲價消息一出，旅客多表示可以接受。（圖／記者崔至雲攝）

面對客運牽手一起漲，常搭乘統聯客運的李小姐表示很可以接受，認為若因成本考量增加而必須漲價，是合理的理由，直言「不想多付10塊的人可以搭台鐵」；國光客運愛好者趙小姐同樣表明可以接受，因為漲幅算起來不到1成，不會增加太多通勤上的負擔。