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週末追雪去！冷氣團挾雨強襲「最冷時段」曝　氣象局：連中部都超有感

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▲▼玉山下雪。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局透露，若水氣和氣溫有搭配到，玉山週日降雪機率高。（圖／中央氣象局提供）

記者曹悅華／台北報導

受到大陸冷氣團影響，氣象局指出，週末兩天不僅溫度降低還會下雨，「連中部都超有感」，最低溫落在週日（24），北部清晨低溫下探11度，中部則是15度，白天高溫方面也比週六（23）少了7度，3000公尺以上高山下雪機率高，想要追雪的朋友可以多加把握。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

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▲中部以北週末有雨，出門宜攜帶雨具。（圖／記者季相儒攝）

氣象預報員李孟軒表示，這波冷氣團以週末影響最為明顯，除了氣溫降低，中部以北兩天都有明顯降雨，至於週一（25）北部、東半部水氣多，但氣溫相較週末會提升不少，最冷的時段落在週日，提醒民眾出門多添加衣物。

氣溫方面，李孟軒說北部週六清晨低溫下探13到14度，沿海空曠地區不排除來到12度、中部和東部17度、南部則是18度；白天高溫上，北部15到16度、中南部24到26度、東部則是20度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

李孟軒補充，到了週日，北部清晨低溫下探12度，沿海空曠地區更不排除到11度、中部15度、東部16度、南部17度；白天高溫北部15度、中南部19到23度、東部20度。

至於民眾關心的降雪機率，李孟軒透露週六晚上7、8點就有可能下雪，不過以週日機率最大，因為週日水氣最為旺盛，只要溫度跟水氣有配合到，不一定要0度以下，3000公尺以上高山都有可能下雪，合歡山、玉山、雪山都有降雪可能，不過他也提醒，合歡山在這三座山裡機率略低一些，想看雪的民眾可以自行斟酌。

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關鍵字：下雪,降雪,冷氣團,氣象局,氣象雲,低溫

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