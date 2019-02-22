影／交部修Uber條款！司機辛酸「恐1個月載嘸1人」　網譏：只有去桃機能叫？

▲交通部預告修正Uber條款，計費必須以1小時為起租時數。（圖／記者周書羽攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，引發小客車租賃業嚴重不滿，擁有5年Uber駕駛經驗的吳姓司機直言，自己投入這行後還負債10萬，法律一改「可能1個月都載不到1個人」，滿腹辛酸溢於言表，對此網友也諷刺「以後只有去桃機才能叫車了嗎」。

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在得知交通部預告修正Uber條款後，小客車租賃業一陣撻伐，於今（22）日下午1點召開「小客車租賃業暨代僱駕駛向全民請命」緊急記者會，業者氣憤要政府「去吃大便」，若交部在月底前沒有正面回應的話，不排除在3月發動第二次抗爭，動員上萬輛Uber，表達強烈不滿。

▲小客車租賃業擬發動二次抗爭。（圖／記者曹悅華攝）

一位擁有5年Uber駕駛經驗的吳姓司機透露，得知消息後感到非常驚訝，他說Uber並不是要獨占市場，而是要給民眾多一點選擇，所以今天大家公平的競爭，由消費者做選擇，把服務做好，這才是最重要的。

該司機提到，為投入Uber行列，有些人貸了款買車，甚至到現在都還沒繳清貸款，這個公文發布後要這些司機怎麼辦，「不能說一邊要犧牲另外一邊，難道不是為了選票嗎」。他舉自身為例，自己貸款也還沒繳完，入行5年多還有10萬要繳，基本上每個月貸款開銷都要1萬多，所以每天都花很多時間在開，盡量把服務做好，希望得到乘客肯定。

▲Uber司機無奈表示，法規上路後對自己影響非常大，1個月可能都載不到1個人。（圖／記者曹悅華攝）

該司機表示，計程車不能因為生意不好就怪別人，而應該是生意不好，要檢討一下是不是真的有需要改進的地方，他認為政府應該好好去輔導這些計程車如何有競爭力，而不是一味把Uber打出去，「Uber不會是第一個，也不會是最後一個，這是一個新興的產業」。

至於Uber條款上路後對司機收入是否有影響，該司機說「根本就會沒有工作」，尤其是每趟要1小時以上，家住新店到機場也不會超過1個小時，而且還要再回到原點，「這是在開倒車」，直言搭乘超過1小時的客人真的很少，「1個星期都不到1次，甚至1個月也只會有1次」，台北跑到新竹才會超過1個小時，不然就是塞車，基本上都不會超過，承認對自己影響很大。

據悉，目前法案在預告修正階段，交通部會廣納各界意見、聆聽各界聲音。