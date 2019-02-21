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直擊／耗費7900萬！升級版環島之星「超蝦趴」登場　　有景觀迴轉椅、卡拉ok室

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▲▼台鐵局全線環島之星。台鐵商務車、餐車及客廳車改造。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵全線環島之星今年再次升級，希望讓更多國人感受鐵道旅遊的快樂。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／新竹報導

「各位旅客大家早安，現在開始為您驗票，請將您的車票準備好，謝謝！」一早，台鐵局長張政源非常有朝氣地跟媒體問早，他化身列車長，重溫30年前舊夢，向大家介紹升級版「環道之星」車上設施。張說，台鐵砸了7900萬，一改車廂內裝成富有海洋意象的藍色，座位也變得更加寬敞舒適，同時設有景觀迴轉座椅、歡唱卡拉ok室等，希望給乘客更高級享受。

▲▼台鐵局半日參訪，局長張政源出席。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

▲台鐵局長張政源親自幫媒體剪票。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵局說明，台灣觀光列車車廂，含商務艙、餐車、客廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提升服務品質，耗費7900萬元，於今（108）年1月啟用，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，並提升商務專列服務品質。

▲▼台鐵局半日參訪，局長張政源出席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲升級版環島之星車廂內裝以藍色為主軸。（圖／記者呂佳賢攝）

張政源補充，這次全新打造觀光列車（環島之星），讓整個設備座椅都更新，他提到安全非常重要，拼經濟也很重要，台鐵財務結構長期面臨虧損，要自立自強，會全力拚觀光旅遊、鐵道旅遊，未來也要沿著全線拼軌道經濟，「點、線、面火力全開」。

環島之星目前是跟易遊網合作，每天在台灣有兩列對開行駛，每次132席座位，共640個遊程可以選擇，包車則是另外洽詢，台鐵表示希望未來除跟國內得標旅行社合作外，也希望可以跟觀光局或是國外旅行社一同推廣鐵道旅遊。

▲▼台鐵局半日參訪，局長張政源出席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲環島之星目前跟易遊網合作，推出640個遊程供選擇。（圖／記者呂佳賢攝）

據台鐵局統計，環島之星去（107）年吸引高達5萬5千名旅客搭乘，其中20％是外籍遊客，包含15％的日本客、3％的歐美客，以及1到2％的陸客。台鐵局補充，目前觀光列車配置含20輛商務車、6輛餐車、3輛客廰車等，使用近18年，設備及內裝樣式均老舊，因此今年才會進行更新，期望能推廣觀光。

以下是此次環島之星升級版設施：

車廂內裝

使用「藍色」(Blue) 作為座椅布主色，營造一種寧靜、放鬆的氣氛，呈現台鐵環島美麗海景的意象，並藉由不同深淺交織，形塑台灣的鐵道網與「環島觀光列車」這個主題相互輝映。

▲▼台鐵局半日參訪，局長張政源出席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲車廂內部都以座椅布的藍色為主軸搭配，窗簾則是淺色系。（圖／記者呂佳賢攝）

至於商務車整體配色，以窗簾布、地板布的挑選，都以座椅布的藍色為主軸搭配。走道區選用紅色呈現迎賓感，窗簾布選用淺灰色為無彩色，和牆面白色接近，自然融入空間。整體配色簡約具有現代感，並營造出空間舒適感。

商務車箱內升級措施

寬敞質感座椅、節能間接式LED照明、椅背式餐盤、手機充電區、廁所感應式水龍頭、電子式調溫器優質行李架空間等。

▲▼台鐵局全線環島之星。台鐵商務車、餐車及客廳車改造。（圖／台鐵局提供）

▲列車各個角落都可以看見浪漫台三線彩繪身影。（圖／台鐵局提供）

客廳車升級措施

明亮觀景窗、流線吧檯、觀景迴轉座椅、環繞影音播放音響。

▲▼台鐵局全線環島之星。台鐵商務車、餐車及客廳車改造。（圖／台鐵局提供）

▲餐車內有關景餐桌。（圖／台鐵局提供）

餐車升級版措施

浪漫台三線環島之星彩繪、觀景餐桌、哺集乳室、歡唱卡拉ok室、服務設備有便當保溫櫃、工作檯冷凍櫃、相關餐飲設備等。

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關鍵字：台鐵,環島之星,商務車廂,客廳車,餐車

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