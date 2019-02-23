柯文哲唱獨角戲　陳純敬代打：環狀線感謝台北出了很多力

記者羅婉庭／新北報導

雙北合作交流平臺108年的「雙北論壇」23日上午在瑞芳高中舉行，但新北市長侯友宜因腰傷無法出席，改由新北市副市長陳純敬代表，而陳純敬在致詞時表示，今天具有特別的意義，兩位新科市長上任，是一段新的旅程。

陳純敬說，非常高興有機會與柯文哲團隊在瑞芳、八斗子舉行會談，「雙北論壇」行之有年，但今天具有特別的意義，是兩位新科市長上任，是一段新的旅程，藉著輕鬆的心情進行交流，新北海岸地區有豐富的觀光旅遊資源，新北市府也剛設立「鐵道自行車」，重新發展舊鐵道。

陳純敬表示，侯友宜上任後與基隆、桃園都舉辦過城市交流，過去有122個合作項目，已完成88個，今天還會報告進度，尤其是雙北軌道工程如火如荼的進行，藉著雙北的會議，共同享受這樣的成果。

他說，環狀線未來這一年很可能會實現，台北市出了很多力，未來包括智慧城市的合作也是一樣，今天誠摯歡迎柯文哲、兩位副市長及台北各局處首長團隊蒞臨，期待今天有美好的交流。

雙北論壇原本規劃由兩市市長柯文哲、侯友宜出席，沒想到在活動開始前，侯友宜突然傳出因為腰傷不克出席。新北市新聞局長蔣志薇表示，侯友宜因腰傷復發無法出席活動，稍早已跟柯文哲通過電話告知情況，而柯文哲也表示理解，侯友宜長因急性拉傷，連22日晚間府內官員的春酒都沒有出席。

▲雙北互贈禮物。（圖／記者陳家祥攝）

▲「柯侯會」破局。（圖／記者陳家祥攝）