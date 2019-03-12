　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

真不選2020？韓國瑜不領表...話未說死　柯文哲也搞曖昧

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 重慶送貓熊，韓國瑜笑稱「叫賺大錢、發大財」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲ 高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

各方備戰2020總統大選，但相較於總統蔡英文已明確表態將挑戰連任，呼聲很高的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲及前行政院長賴清德至今仍沒把話說死，甚至於時代力量立委黃國昌也尚未給予正面答覆。眼看距離總統大選僅剩不到一年時間，政治人物卻「曖昧」不斷，也讓外界霧裡看花。

高雄市長韓國瑜於去年九合一大選，成功帶起「韓流」熱潮，以89萬2545票獲勝，替國民黨重新奪回高雄市長寶座，也因此外界「拱韓」參選總統聲量不斷。而韓國瑜先前出訪新加坡時，被媒體問及參選總統一事時曾說「最終一定會跟大家報告」，留下一個伏筆。

韓國瑜11日接受廣播專訪時說，「2020大選不在他的考量之內，4月也不會領表登記黨內初選」。對於參選與否，韓國瑜甚至引用莎士比亞名作「哈姆雷特」名言：「to be or not to be」，修正成「to be an honest and workaholic guy」，強調自己要做一個誠實又認真工作的人。

韓國瑜表示，「人過留名，雁過留聲」，從他上任市長第一天開始，就在想下台的那天，市民會對他有什麼評價，主持人黃光芹追問「任期是否會做滿四年？」韓國瑜則回說，「會繼續做，絕對」，再次強調參選總統不在他的考量之內。

外界將韓國瑜的訪談解讀為承諾要「做好做滿四年高雄市長」，不過他至今未把話說死，也留下無限想像空間。

▲▼ 雙北市長柯文哲侯友宜會面，會後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

反觀柯文哲，對於是否參選2020，不但遲未鬆口，答案還反覆其詞。去年9月10日他曾自爆有想過2024選總統的可能，「2020就太趕了」。不過事隔一天，他與蔡英文同台出席活動時卻馬上改口，稱選總統「想了一下，但只想了三秒鐘」，強調自己就是把該做的工作做好。

柯文哲去年以3524驚險連任台北市長後，對於是否參選總統，他再表示「你們都不要來吵我，六月後再問我」。他在接受電視專訪時還說，若蔡英文的支持度衝到40%，就不會有人挑戰她，並表示如果「皇上英明神武，國泰民安，鬼才要當乞丐」。

柯文哲9日還舉「貝氏定理」為例，表示不用想那麼多，稱如果照X光，發現橫膈膜下有看到空氣，不用做電腦斷層或超音波就知道裡面有腸子破掉，直接打開就好，「很多東西有發現就可以做決定，你沒事就做超音波、電腦斷層、核磁共振，浪費錢而已。」媒體追問，若蔡英文民調達25％以上，是否還有可能參選總統？柯文哲說，會不會達到也不是我決定的，「所以老實講，這句話真的要回去思考，最大的敵人永遠是自己。」

不僅柯文哲態度曖昧，連柯文哲母親何瑞英被問到是否贊成兒子參選總統時，她也保留地說「沒說贊成，但也沒說不贊成，就看全民的意思」，柯媽表示，這不是自己說了算，如果大家都這樣說，有需要他做，那他就要認真去做。

▲前行政院長賴清德呼籲民進黨爭一口氣，相挺郭國文勝選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前行政院長賴清德近日積極輔選。（圖／記者林悅翻攝）

至於賴清德，早先替立委補選候選人余天及郭國文站台，被問到此「必考題」時就表示，「316補選之後，大家再一起討論」，媒體不死心追問3次，回答始終如一，但答案始終不明朗。儘管嘴上不說，但近期卻積極輔選，甚至被前總統陳水扁形容「比自己選市長還認真」，也為他的總統之路增添不少想像空間。

ET快訊
失智爺問「大里怎走」　台中RX男幫送回家..聽對方驚人背景嚇
女學生欠租金落跑！房東見屋變垃圾場「秒拿塑膠袋套頭」崩潰
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：韓國瑜,柯文哲,蔡英文,賴清德,黃國昌,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜表態「4月不領表選2020總統」　親韓人士爆：還很難說

王世堅評三腳督：柯文哲就是爛咖　幾咖來選都輪不到他

不派韓國瑜選2020　胡幼偉：人類會出現選舉史上最大笑話

韓國瑜台南助攻謝龍介　人潮塞爆大街民眾喊「出來選總統！」

若蔡英文民調低於40%就選總統？柯文哲：最大敵人永遠是自己

韓國瑜2020到底選不選？潘恆旭再爆：不會參加國民黨初選

蔡正元：韓國瑜過了今年　將永遠無法當總統！

沈富雄直言「柯郎才盡」！10預言2020總統大選：柯韓不選、朱立倫勝出

韓國瑜靠謊言崛起？　外國學者：韓流是民主的威脅

影／拚選2020總統？　韓國瑜：現在完全不在個人考量之內

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

韓國瑜「瑪麗亞說」貶損自家員工　王淺秋撇歧視：更證明尊重人才

比照韓國瑜做滿4年市長？柯文哲：This is a good question

反制國民黨和平協議　時力：兩岸政治協商需強制公投

北市里長任陸村委執行主任　柯文哲：有規則就照規則做

酒駕死刑修正案延宕　沈智慧再批蘇貞昌「虛晃一招」

陳佩琪哽咽曝「柯文哲很孤獨」…《掌聲響起》引出柯P妹：很後悔沒念法律系

被酸星國「高雄專區」演很大　韓國瑜怒曝「被下架」真相

雲端最前線／韓國瑜直言4月不領表選2020 親韓人士爆：還很難說

大陸應提「兩制」新解　柯文哲：看香港那樣我一定說快逃

6縣市無國軍醫院　蘇貞昌：軍警消至衛部醫院就診「補助健保」

新北「玉上園」屋主轉手賺708萬　房仲點出關鍵2點

「媽，我要喝...」小孩超商撒嬌　她拒絕後牽手到櫃台...結局令人噴販

1張鈔票「抵月薪」！　面值3萬元成全球流通第2大鈔票

南部空汙嚴重亮「紅燈」　彭啟明：好天氣不一定有好空氣

影／見女客性感！噁男直接屈膝拍「裙底風光」：我是流氓怎樣？

韓國瑜「瑪麗亞說」貶損自家員工　王淺秋撇歧視：更證明尊重人才

比照韓國瑜做滿4年市長？柯文哲：This is a good question

重慶贈高雄貓熊？ 　許沛：僅個人建議、沒和潘恆旭見面

台電今年續推節電獎勵措施　省荷包還能每月拿84元獎勵金

快訊／11:53高雄六龜4.0地震　旗山、屏東三地門3級

政治熱門新聞

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

白狼停戰館長了　只針對台獨政客

呱吉公開「北市議員薪資」細項

貓熊送韓國瑜…年賺50億！他提..

王浩宇：拿起筆桿保衛台灣　反嗆..

貓熊不來高雄了！提案人改口：個..

蔡英文臉書PO文　解析國安會議..

高雄警局長遭議長狠嗆「自愛點」

蔡英文將6度出訪友邦　不去吉里..

韓國瑜鬆口要做滿4年　 王金平..

親韓人士：韓國瑜不領表是還沒決..

柯P推大甲媽潮T　遶境「不耽誤..

統促黨找館長　放三字經還嗆聲

快訊／韓國瑜4月不登記領表參選..

更多熱門

相關新聞

陳其邁：希望韓國瑜能和中央合作國安議題

針對大陸國家主席習近平日前提出「一國兩制台灣方案」，總統蔡英文11日召開國安會議，發表因應及反制7大指導綱領。對此，行政院副院長陳其邁12日表示，行政院會在權責範圍內以最快的效率，提出具體作為，並呼籲高雄市長韓國瑜能和中央攜手合作國安議題，讓台灣更好。

韓國瑜被打臉　「瑪麗亞」早就變老師

朱立倫主張：北中南成立「自由經濟示範區」

韓國瑜不考量2020，但「未來仍有變數」？

韓國瑜不投朱　王金平：我不會拜託

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

散播偷拍片被逮！崔姓歌手曝光

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

龍俊亨認：跟鄭俊英對話的人是我

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面