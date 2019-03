真不選2020？韓國瑜不領表...話未說死　柯文哲也搞曖昧

▲ 高雄市長韓國瑜。(圖/記者賴君欣攝)



政治中心/綜合報導

各方備戰2020總統大選,但相較於總統蔡英文已明確表態將挑戰連任,呼聲很高的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲及前行政院長賴清德至今仍沒把話說死,甚至於時代力量立委黃國昌也尚未給予正面答覆。眼看距離總統大選僅剩不到一年時間,政治人物卻「曖昧」不斷,也讓外界霧裡看花。

高雄市長韓國瑜於去年九合一大選,成功帶起「韓流」熱潮,以89萬2545票獲勝,替國民黨重新奪回高雄市長寶座,也因此外界「拱韓」參選總統聲量不斷。而韓國瑜先前出訪新加坡時,被媒體問及參選總統一事時曾說「最終一定會跟大家報告」,留下一個伏筆。

韓國瑜11日接受廣播專訪時說,「2020大選不在他的考量之內,4月也不會領表登記黨內初選」。對於參選與否,韓國瑜甚至引用莎士比亞名作「哈姆雷特」名言:「to be or not to be」,修正成「to be an honest and workaholic guy」,強調自己要做一個誠實又認真工作的人。

韓國瑜表示,「人過留名,雁過留聲」,從他上任市長第一天開始,就在想下台的那天,市民會對他有什麼評價,主持人黃光芹追問「任期是否會做滿四年?」韓國瑜則回說,「會繼續做,絕對」,再次強調參選總統不在他的考量之內。

外界將韓國瑜的訪談解讀為承諾要「做好做滿四年高雄市長」,不過他至今未把話說死,也留下無限想像空間。

▲台北市長柯文哲。(圖/記者湯興漢攝)



反觀柯文哲,對於是否參選2020,不但遲未鬆口,答案還反覆其詞。去年9月10日他曾自爆有想過2024選總統的可能,「2020就太趕了」。不過事隔一天,他與蔡英文同台出席活動時卻馬上改口,稱選總統「想了一下,但只想了三秒鐘」,強調自己就是把該做的工作做好。

柯文哲去年以3524驚險連任台北市長後,對於是否參選總統,他再表示「你們都不要來吵我,六月後再問我」。他在接受電視專訪時還說,若蔡英文的支持度衝到40%,就不會有人挑戰她,並表示如果「皇上英明神武,國泰民安,鬼才要當乞丐」。

柯文哲9日還舉「貝氏定理」為例,表示不用想那麼多,稱如果照X光,發現橫膈膜下有看到空氣,不用做電腦斷層或超音波就知道裡面有腸子破掉,直接打開就好,「很多東西有發現就可以做決定,你沒事就做超音波、電腦斷層、核磁共振,浪費錢而已。」媒體追問,若蔡英文民調達25%以上,是否還有可能參選總統?柯文哲說,會不會達到也不是我決定的,「所以老實講,這句話真的要回去思考,最大的敵人永遠是自己。」

不僅柯文哲態度曖昧,連柯文哲母親何瑞英被問到是否贊成兒子參選總統時,她也保留地說「沒說贊成,但也沒說不贊成,就看全民的意思」,柯媽表示,這不是自己說了算,如果大家都這樣說,有需要他做,那他就要認真去做。

▲前行政院長賴清德近日積極輔選。(圖/記者林悅翻攝)



至於賴清德,早先替立委補選候選人余天及郭國文站台,被問到此「必考題」時就表示,「316補選之後,大家再一起討論」,媒體不死心追問3次,回答始終如一,但答案始終不明朗。儘管嘴上不說,但近期卻積極輔選,甚至被前總統陳水扁形容「比自己選市長還認真」,也為他的總統之路增添不少想像空間。