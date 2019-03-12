真不選2020？韓國瑜不領表...話未說死　柯文哲也搞曖昧

▲ 高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

各方備戰2020總統大選，但相較於總統蔡英文已明確表態將挑戰連任，呼聲很高的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲及前行政院長賴清德至今仍沒把話說死，甚至於時代力量立委黃國昌也尚未給予正面答覆。眼看距離總統大選僅剩不到一年時間，政治人物卻「曖昧」不斷，也讓外界霧裡看花。

高雄市長韓國瑜於去年九合一大選，成功帶起「韓流」熱潮，以89萬2545票獲勝，替國民黨重新奪回高雄市長寶座，也因此外界「拱韓」參選總統聲量不斷。而韓國瑜先前出訪新加坡時，被媒體問及參選總統一事時曾說「最終一定會跟大家報告」，留下一個伏筆。

韓國瑜11日接受廣播專訪時說，「2020大選不在他的考量之內，4月也不會領表登記黨內初選」。對於參選與否，韓國瑜甚至引用莎士比亞名作「哈姆雷特」名言：「to be or not to be」，修正成「to be an honest and workaholic guy」，強調自己要做一個誠實又認真工作的人。

韓國瑜表示，「人過留名，雁過留聲」，從他上任市長第一天開始，就在想下台的那天，市民會對他有什麼評價，主持人黃光芹追問「任期是否會做滿四年？」韓國瑜則回說，「會繼續做，絕對」，再次強調參選總統不在他的考量之內。

外界將韓國瑜的訪談解讀為承諾要「做好做滿四年高雄市長」，不過他至今未把話說死，也留下無限想像空間。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



反觀柯文哲，對於是否參選2020，不但遲未鬆口，答案還反覆其詞。去年9月10日他曾自爆有想過2024選總統的可能，「2020就太趕了」。不過事隔一天，他與蔡英文同台出席活動時卻馬上改口，稱選總統「想了一下，但只想了三秒鐘」，強調自己就是把該做的工作做好。

柯文哲去年以3524驚險連任台北市長後，對於是否參選總統，他再表示「你們都不要來吵我，六月後再問我」。他在接受電視專訪時還說，若蔡英文的支持度衝到40%，就不會有人挑戰她，並表示如果「皇上英明神武，國泰民安，鬼才要當乞丐」。

柯文哲9日還舉「貝氏定理」為例，表示不用想那麼多，稱如果照X光，發現橫膈膜下有看到空氣，不用做電腦斷層或超音波就知道裡面有腸子破掉，直接打開就好，「很多東西有發現就可以做決定，你沒事就做超音波、電腦斷層、核磁共振，浪費錢而已。」媒體追問，若蔡英文民調達25％以上，是否還有可能參選總統？柯文哲說，會不會達到也不是我決定的，「所以老實講，這句話真的要回去思考，最大的敵人永遠是自己。」

不僅柯文哲態度曖昧，連柯文哲母親何瑞英被問到是否贊成兒子參選總統時，她也保留地說「沒說贊成，但也沒說不贊成，就看全民的意思」，柯媽表示，這不是自己說了算，如果大家都這樣說，有需要他做，那他就要認真去做。

▲前行政院長賴清德近日積極輔選。（圖／記者林悅翻攝）



至於賴清德，早先替立委補選候選人余天及郭國文站台，被問到此「必考題」時就表示，「316補選之後，大家再一起討論」，媒體不死心追問3次，回答始終如一，但答案始終不明朗。儘管嘴上不說，但近期卻積極輔選，甚至被前總統陳水扁形容「比自己選市長還認真」，也為他的總統之路增添不少想像空間。