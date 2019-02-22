影／侯友宜狂推深澳生態旅遊　盼台電釋出原電廠用地

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜上任後，延續前新北市長朱立倫「水金九」觀光政策，續推東北角「青春山海線」，週六的「雙北論壇」也將在此舉行；市府期待台電能釋出規劃興建深澳燃煤電廠的預定用地，保留純樸自然美景。

觀光局長張其強表示，現階段將以類似海岸地質公園及海洋生態遊憩帶，做為規劃，如果評估具有風景特定區的條件，也是以低度開發為原則，全力維護現有原貌，但會強化周邊的配套措施，像是在過年前推出的深澳鐵道自行車RailBike，提供零污染的電動機車，讓遊客租用前往各個景點，或是更方便、更密集的大眾運輸工具串連。

深澳鐵道自行車在過年期間，幾乎班班爆滿，為了讓到場的遊客也有機會，決定調整目前全部採網路預約的方式，每梯次保留2部車，開放民眾現場登記；同時，預約不來或仍有名額時，皆可現場後補。





▲深澳鐵道自行車行經星空隧道。（圖／記者羅婉庭攝）

張其強強調，深澳依舊保持著最自然，也最純淨的面貌，這個老天爺留給我們的作品，誰都不能破壞，環保、低碳、智能，將是未來深澳的觀光品牌，至於原本規劃興建深澳燃煤電廠的預定用地，也期待台電能有效活化，合作推廣深澳地區的生態深度旅遊，讓更精緻，更深度的旅遊，把更多的遊客留住，繁榮在地觀光。

新北市現有的四個風景特定區，大都以天然風景如烏來、碧潭，或是特殊地形如十分瀑布等，深受遊客喜愛，深澳一旦成為第五個市定風景特定區，將是台灣各縣市當中，唯一以陸海空，所謂「三棲」生態資源為訴求，預計將會吸引包括一般遊客、潛水愛好者、甚至賞鳥人士的歡迎，將會讓這個傳統的漁村小鎮，有完全不一樣的面貌。

新北市政府已於103年公告劃設為瑞芳保育區，維護海洋生態，近來保育有成，海底出現大海扇珊瑚群、玫瑰花園珊瑚群，更意外發現極罕見生物「龍女簪」在此處落腳。同時，根據基隆鳥會調查發現，全世界瞬間俯衝速度最快，國內列為一級保育類動物的猛禽-遊隼，在北海岸及東北角等地，共有十個穩定樣區，其中在深澳象鼻岩，確認已有一個遊隼巢位。

為了推動深澳漁港觀光漁業發展，市府於深澳漁港設置全長約310公尺的景觀平臺，擁有270度超級海景視野，可遠眺九份山城美景。同時，市府將協助深澳漁港，透過智能方式，增設可隨著天色變化，自動開關或調節亮度的智慧型路燈，可以感測雨量、溫濕度、風向、風速，主動提供漁民資料的自動監測系統，讓傳統漁村變身智慧漁港。

▲深澳灣海景。（圖／觀旅局提供）

▲深澳鐵道自行車，八斗子車站。（資料照／記者趙永博攝）





▲蕈菇岩。（圖／新北市觀旅局提供）





▲巨石象、象鼻岩。（圖／新北市觀旅局提供）





▲建基煤礦廠。（圖／新北市觀旅局提供）