「韓流」燒到新北！萬人擠爆三重造勢場　居民轎車動彈不得

記者羅婉庭／新北報導

國民黨新北市三重區立委補選參選人鄭世維23日造勢活動未演先轟動，「韓流」北上發威，民眾擠爆了三重市前街，竟造成居民轎車的在人潮中動彈不得。



不少民眾得知高雄市長韓國瑜要北上站台，紛紛來到現場支持，年長者也不畏天寒，依然熱情歡呼。據了解，台中有支持者包車早上八點就出發，北上參加造勢，還有一位年80的老奶奶，帶著國旗圍巾、國旗毛帽，一早從新竹獨自搭車來到三重，只為一睹韓國瑜本人。

鄭世維還沒到場，造勢現場已開唱「夜襲」、「高山青」、「愛拚才會贏」，紛紛搖旗高喊「鄭世維凍蒜！」，表演節目已開始進行。主辦單位表示，目前聚集民眾已破萬，這場造勢原預計邀請「韓國瑜、盧秀燕、侯友宜」合體站台，但侯友宜因腰傷確定不會出席。

攤販也看準「韓流」 人氣北上，一早來「卡位」擺攤做生意，包括大腸包小腸、甜不辣等。特別的是「韓國瑜飯糰」造成大排長龍，飯糰一個10元每人限購兩個。現場除了蔥油餅、魚丸湯等人氣小吃外，還有文山伯發放2千份魚丸湯。

造勢活動下午3時30分才開始，但上午10時就擠滿人潮，全都是先入場卡位，攤販切魚丸湯備料的手也沒停過，等著兩位市長和鄭世維合體造勢，帶進人潮也帶進錢潮。

▲「韓流」發威萬人擠爆三重區市前街，居民轎車動彈不得。（圖／記者林敬旻攝）