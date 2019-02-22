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吳敦義駁斥「徵召韓國瑜」絕非假議題　王金平：不是嗎？

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▲▼韓國瑜回嗆黃重彥。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義日前表示，不排除徵召高雄市長韓國瑜參選2020總統，被前立法院長說是「假議題」。王金平22日受訪再度表示，按照目前的狀況看起來是個假議題，並反問媒體「不是嗎？」，對於吳敦義的反駁則回應，是他個人認定不同。

對此，王金平下午出席「工商協進會新春團拜」後說明，認為「徵召」是假議題的原因，在於現在黨有選舉辦法，第一階段都未實行，何來徵召的考量；另外，他已擇定黃道吉日，在三月初會對外宣布參選總統，地點則說會在台北，但是在「一般不同的地方」，將會有不少大咖助陣。

吳敦義上午在高雄市表示，徵召不是假議題，但要非常慎重、非常鄭重才行，不能隨便徵召，因為徵召涉及對方當事人是不是有那個意願，還有是不是有比較高的當選機率，這都要考慮；政黨提名人選都希望最強、而且最沒有後遺症、最沒有風險、最有機會當選，這是最基本的條件。

他說，去年國民黨地方選舉贏得15縣市，不是隨便亂提就贏那麼多縣市，選後也受到好的評價，國民黨受到這種鼓舞，會更謹慎 更打拚，希望15個執政的縣市都能兌現競選的諾言，逐步邁進，能夠以積極的政績來回報民眾對國民黨的期待和支持。

對於國民黨總統初選，吳敦義說要到4、5月登記是否太晚，王金平回應，國民黨5月辦登記，當然他4月才宣布要選，這是很正常的，登記及初選投票日期規畫好就好，就依黨規畫的時程來做，「大家現在都在努力，遲早都一樣會無縫接軌」。

對於有人建議吳敦義去立院當國會龍頭，王金平則說，看他個人的意願。

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,韓國瑜,王金平

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