「神秘禮物」送網球國手徐竫雯　侯友宜：創佳績為國爭光

▲新北市長侯友宜21日拜訪網球好手徐竫雯 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜21日拜訪網球好手徐竫雯，特別帶了「神秘禮物」運動專用藍牙耳機，祝她前往日本賽事，再創佳績為國爭光。針對徐竫雯去年建言，新北市缺乏室內網球場地、重訓場地不足、選手生涯規畫等問題，侯友宜表示，都已落實在具體政策中。

徐竫雯將前往日本參加比賽，侯友宜特別致贈「運動專用藍牙耳機」，希望她打球之餘，可以聽聽音樂放鬆心情，開心面對各種挑戰；徐竫雯則回贈市長，她第一次到澳洲參賽時買的紀念運動毛巾。

她去年曾建議新北市府，提出「新北市缺乏室內網球場地、選手重訓場地不足，以及選手退役後的生涯銜接」等問題。對此，侯友宜說，這些建議現在都已落實在具體政策中，短、中期目標。

侯友宜說明，將從學校風雨操場等空間及國民運動中心打造室內球場，甚至專屬網球選手的訓練場地，長期目標則會針對量的需求決定是否蓋網球場。此外，市府已啟動選手生涯計畫，每年媒合選手到學校社團、國民運動中心擔任教練。

他指出，新北市已規劃16座國民運動中心，CP值高且平價，未來將再盤點各行政區可開發的據點，規劃複合式運動服務場館，或依量的需求興建微運動中心，滿足全民運動與競技選手的訓練需求，室內網球場也是規劃之一。