韓國瑜被打臉！「瑪麗亞」早就變老師...失言貶損自家員工

▲高雄市長韓國瑜預計稍晚會出面說明。（圖／記者賴君欣攝）



突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前因一句「瑪麗亞怎麼變老師」，引發歧視爭議；高雄市府也於9日趕緊滅火，發布新聞稿澄清並沒有歧視。不過就有媒體發現，韓國瑜在雲林創辦的維多利亞雙語學校早在2016年就開始聘請菲律賓籍擔任外語教師，如此失言給人不免有貶損自家員工的觀感。

日前韓國瑜參加工商協進會，當時有業者建議可從菲律賓引進英語人才，藉此推動高雄的雙語教育。韓國瑜則回應，「這方面對台灣人心理衝擊會很大，因為瑪麗亞怎麼變老師了。」引起軒然大波。對此，菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）代表巴納佑（Angelito Banayo）9日公開致函韓國瑜，表示相當遺憾，也提到以「瑪麗亞」談論外國移工用詞負面，希望韓國瑜能夠好好思考。

▲菲律賓籍師資。（圖／翻攝自學校官網，下同）



而韓國瑜也於9日透過高雄市府發出道歉聲明，「針對日前發言提到菲律賓籍人才，韓國瑜市長對於以『瑪麗亞』形容詞正式表達歉意，韓市長絕無貶抑菲律賓人民的意思，當時的口誤玩笑話純粹只是希望台灣人才庫能全面自行提昇國際化的語言，不一定要外求。但造成菲律賓民眾的誤會不愉快，韓國瑜深表歉意，也期待未來跟菲國多元的合作。」

▲菲籍教師Feby已離職。



不過據《壹週刊》報導，韓國瑜創辦的維多利亞雙語學校，就聘一名菲律賓籍的教師Nerissa擔任外語教師，而且還是外語處的課程招集人之一，曾於菲律賓、印尼的國際學校任教；另外學校還曾聘請另一名菲籍教師Feby，只是目前已經離職。

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