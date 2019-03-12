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韓國瑜承諾在高雄「做好做滿」　謝金河：對他刮目相看

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▲▼ 重慶送貓熊，韓國瑜笑稱「叫賺大錢、發大財」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

面對2020總統大選，國民黨目前呼聲最高者是高雄市長韓國瑜，但他11日受訪時重申「2020大選不在他考量之內」，並承諾會做滿4年任期。對此，財信傳媒董事長謝金河12日表示，韓國瑜承諾未來四年將在高雄做好做満，「這是一個非常有智慧的決定，我對他刮目相看」。

韓國瑜昨日接受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，他說，「我當然就是繼續完成，四年任期阿，會繼續做」，承諾會做一個既誠實又認真工作的人。

謝金河11日深夜在臉書發文表示，看到高雄市長韓國瑜承諾未來四年將在高雄做好做満，「這是一個非常有智慧的決定，對他刮目相看」，很多政治人物在當選之初，都對選民承諾「做好做滿」，但是許諾容易，堅持到底很難。

謝金河舉例，前高雄市長陳菊就不止一次說過做好做滿，但是蔡英文太需要她了，陳菊北上也把自己經營十幾年的地盤弄丟了，也驚覺陳菊在高雄留下不少負面評價。

謝金河也點名前行政院長賴清德，他表示，賴清德在台南市長任內聲望一直居高不下，「做好但沒有做満」，一向躺著也能選上的台南市選情，如今也險象環生，並認為台南立委補選參選人郭國文如果落選，賴清德未來政治路可能更坎坷。

謝金河分析，「韓國瑜已成新的南霸天，氣勢無人可擋」，多位企業界人士告訴他，韓國瑜當選迄今，高雄市民信心提升，消費力增強，皇苑建設的豪宅這幾個月多賣了十一億，高雄市飯店業住房率顯著增加，餐廳人潮也多了好幾成，市民對韓國瑜有很多期待。

反之，企業界人士對蔡英文政府一例一休造成的重大傷害罵翻了，謝金河認為，如果民進黨政府沒有醒覺民心向背，2020恐不樂觀，而韓國瑜未來四年的治理市政成績單，更是關鍵中的關鍵。

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