15字同婚專法名稱非首例　前例是《兩公約施行法》

記者蔣婕妤／台北報導

行政院20日定調同婚專法名稱，挺同、反同派事前因專法名稱是否出現「婚姻」二字爭論，最後行政院以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》為名送往院會，21日通過行政院會。法務部長蔡清祥21日解釋，以施行法為民的專法並非首例，前例可循《兩公約施行法》。

自去年公投後，同婚以「專法」進行已經成為定案，挺同、反同派癥結點剩下法案名稱，反同團體堅決同性間不得使用「婚姻」兩字，挺同派則強力爭取法案一定要有婚姻入名。爭論多時的同婚草案，政院版本草案名稱20日晚間終於出爐，選擇以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》為名送往院會通過，下一步就是送往立法院。

《司法院釋字第748號解釋施行法》名稱一出引發話題，不少挺同派表示可以接受中性命行，但也有民眾無法認同，質疑政院便宜行事，國民黨立委許毓仁則擔心施行法的位階會不會過低。

蔡清祥21日表示，中性命行的施行法其實有前例可循，例如《兩公約施行法》，他強調，中性命名「名稱上沒有問題」。

總統府副秘書長劉建忻在臉書發文解密，名稱構想源自當年構思《兩公約施行法》，「是當年一位叫汪平雲的法律幕僚，當他提出這構想時，被認為極有創意，能夠把繁複冗長的人權公約內容，用簡單的法律條文來架接。唯一的缺點是，法案名稱真的有夠長！只好給它一個簡稱，叫『兩公約施行法』。」

▲行政院院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）