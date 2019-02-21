民進黨立委協商同婚專法　蘇貞昌拍板定案只花5分鐘

記者蔣婕妤／台北報導

針對同性婚姻立法議題，21日行政院院會正式將「司法院釋字第748號解釋施行法草案」送出院會。民進黨發言人周江杰20日晚間表示，民進黨的立場和行政院相同，支持對保障同性婚姻的立法立場。行政院長蘇貞昌20日晚間找來黨內立委先行討論草案，會議前後只花了五分鐘，行政院發言人Kolas Yotaka受訪時透露，沒有委員有不同意見。

有關《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院長蘇貞昌20晚間在臉書發文，強調台灣要走向一個相互尊重，彼此友善的國家。

民進黨20日晚間表示，民進黨的立場和行政院相同，支持對保障同性婚姻的立法立場，且相信行政院現階段所提出的版本，一定會符合大法官釋字第748號解釋文的規定，以及遵照公投結果要求制定專法的最新民意，對於國人期待的人權保障做出目前最好的處理。

同婚專法爭議不斷，更被視為是拖垮民進黨九合一大選的關鍵議題，蘇貞昌處理同婚不敢馬虎，20日晚間找來黨內委員協商討論。

根據轉述，20日晚間的協商會議實際上只花了五分鐘，蘇貞昌宣布完草案後就拍板定案。針對是否有委員提出不同意見，Kolas Yotaka 21日在院會後記者會表示，「院長宣布完草案名稱後，現場委員沒有不同意見」。

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）