政院「同婚專法」草案曝光　姚人多：讓我飆淚的一天…





▲姚人多。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

行政院版同婚專法草案於20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字748號解釋施行法》，若立法院通過此案，未來同性伴侶將可準用《民法》婚姻章規定結婚，也可以繼承財產並繼親收養。「同性專法」草案內容公布後，過去曾深度參與同婚議題的海基會秘書長姚人多表示，「今天是讓我會飆淚的一天」。

自去年公投後，同婚以「專法」進行已經成為定案，挺同、反同派癥結點剩下法案名稱，反同團體堅決同性間不得使用「婚姻」兩字，挺同派則強力爭取法案一定要有婚姻入名。爭論多時的同婚草案，政院版本草案名稱20日晚間終於出爐，選擇以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》為名在21日行政院院會通過，並送請立法院審議。

政院版同婚草案中，同性伴侶可以準用《民法》婚姻章規定結婚，也可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。該草案21日在行政院會通過後將送往立法院進行審議程序。據了解，行政院長蘇貞昌雖然支持婚姻平權，但黨內考量社會對同婚反彈聲浪，將不會以黨紀約束綠委。

由於政院版同婚草案內容幾乎比照《民法》婚姻章節，因此獲得挺同方的支持，光是在蘇貞昌臉書粉專影片的留言，就高達3800多則，按讚數13小時內已達5.9萬讚，觀影人數也有71萬次；網友們紛紛留言感謝蘇貞昌讓他們得以結婚，蘇貞昌也一一回應「恭喜」。

而過去在總統府擔任副秘書長時期，曾深度參與同婚議題的海基會秘書長姚人多也於20日在臉書上說「今天是讓我會飆淚的一天」，不過該則貼文也於不久後消失。

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