即／喊話反同「接受不同」 蘇貞昌談平權：離預期還有距離 但有一天會很光明

▲同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，預計21日要在行政院會通過、送往立法院審議。政院版同婚草案詳細內容21日正式曝光，內容詳述同志可以結婚、繼承、繼親收養等。行政院長蘇貞昌表示，也許離同志朋友的預期還有距離，但有一天一定會很光明。

政院版同婚草案21日就要送出院會，行政院長蘇貞昌20日晚間溫情喊話，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。

蘇貞昌在院會談及平權時表示，「此法案的提出，預期外界仍會有所爭議，但是我非常期待同志朋友們能多等一些時間，也許離預期還有距離，但總是已經開始，先從無到有，我們已經看到那束光，有一天一定會很光明，進步是一步步，不可能一步到位或一次就能夠完成。」

蘇貞昌也向反同團體喊話，「我也要期待，籲請社會多留一些空間，給人空間就是給自己空間，也許你周遭的朋友正等待你放下堅持，我們很希望大家真的能夠包容地接受不同、和善對待彼此。」