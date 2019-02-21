同婚專法／共同收養、跨國婚姻、代理孕母未規定 法務部：逐步解決問題

▲法務部長蔡清祥、行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，21日正式在行政院會通過，下一步要送往立法院審議。草案內容大多準用民法相關規定，但包含共同收養、跨國婚姻等議題尚未詳細規定，法務部長蔡清祥表示，目前先求踏出第一步、符合釋憲規定，法律是要逐步解決問題的。

同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》今送出行政院會。全案共27條條文，訂定未滿十八歲者不適用本法，若要收養子女，準用《民法》相關規定，另還詳述繼承等條文，明訂本法將在5月24日施行。

同婚專法草案明定同志可以結婚、繼承、繼親收養等，多數內容準用民法規定，但還是有部分爭議點，例如共同收養、跨國婚姻、婚約等，以及若是目前已經在地方辦理同婚註記者婚姻生效日期等，目前沒有納入專法中，蔡清祥強調，「要解決的問題太多了，第一步是針對大法官意涵先做處理，法律就是要逐步討論，先踏出第一步，遇到問題再逐步解決，將來法務部持開放態度，任何問題再做討論。」

《司法院釋字第748號解釋施行法》第三條規定，「未滿十八歲者，不得成立前條關係。未成年人成立前條關係，應得法定代理人同意。」和民法中女性須滿16歲、男性滿18歲才可以結婚不同，蔡清祥解釋，民法中男女規定不同本來就有爭議，這次訂定草案特別排除此問題，統一以18歲為準。

行政院長蘇貞昌21日院會時表示，雖預期外界對同婚專法仍有爭議，但仍期待同志朋友們能多等一下，法案已先從無到有，現在已經看到那束光，有一天一定會很光明，「進步是一步步，不可能一步到位或一次就能夠完成。」

蔡清祥強調，此次修法主要是先符合釋憲內容，但考量孩子權益，納入繼親收養，至於其他更進一步的問題因為延伸層面太廣，目前暫時不考慮，包含代理孕母、共同收養、刑法中的重婚罪等議題，尚待下一個接論再來討論。