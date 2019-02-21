政院版同婚草案保持倫理、家庭價值　卓榮泰：感謝偉大台灣人民

▲同性婚姻平權。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，預計21日要在行政院會通過、送往立法院審議。對此，民進黨主席卓榮泰表示，智慧可以化解紛爭，求取進步；同在一個家庭中的我們，沒有任何互相對立與懷疑的必要，「慈悲終究不會有敵人， 感謝偉大的台灣人民。」

有關同性婚姻政院版本草案，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，預計21日要在行政院會通過、送往立法院審議。政院版同婚草案詳細內容21日正式曝光，內容詳述同志可以結婚、繼承、繼親收養等。

對此，卓榮泰表示，這是執政團隊用了很多時間、精神、會議，努力折衝協調的成果，是經過府、院、黨、黨團調和各方意見，充分對話的新思考模式，符合進步價值的追求，更保持傳統倫理的家庭價值。

卓榮泰說，這是在大法官解釋與公投民意的「兩條軌道」之間求取均衡，使國家進步的列車繼續穩健向前行駛，「這次珍貴的經驗告訴我們，在彼此包容前提之上，智慧可以化解紛爭，求取進步，同在一個家庭中的我們，沒有任何互相對立與懷疑的必要。」

卓榮泰強調，未來各種討論能繼續開展、相互溝通、彼此包容，慈悲終究不會有敵人， 感謝偉大的台灣人民。

▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者羅婉庭攝）

