2年存到頭期款！老闆突補助2萬「歐洲玩10天」　他陷地獄抉擇：買車or出國

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友前陣子好不容易存到買車的頭期款，目前也進入看車的階段，沒想到最近老闆突然要舉辦員工旅遊，說是每人補助2萬塊錢，全體到歐洲玩10天，一席話讓他陷入選擇困難，不知是該按照原定計畫買車，還是要把握住這難得的機會。

「出國還是買車？」這名網友目前碰上一道困難的選擇題，於是上PTT發文求助廣大鄉民，他說道，自己有存了一筆錢，打算拿來當買車的頭期款，也有陸陸續續去看車；但是老闆最近突然宣布，要舉辦一個員工旅遊，帶大家到歐洲爽玩10天。

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老闆表示，公司會補助每人2萬，其餘自付，當然也可以選擇不去，但得留下來上班。他直呼，「現在我陷入選擇困難症，車子是我這2年以來存錢的目標，去歐洲可能是人生可遇而不可求的機會。神通廣大的鄉民們，要是遇到兩個都想要，但現實情況只能擇一，你們會選哪個？」

▲義大利西恩納。（圖／取自免費圖庫Pixaby）

對此，一派鄉民認為該衝一發，紛紛回應「去玩完回來繼續存啊」、「秒選歐洲，人生一定要去一次」、「我會去歐洲吧，2年都沒買車了，可以再等2年阿XD」、「才不要買車，有沒有想到之後的稅金、保養、油錢、停車費」、「我會因為不去要留下來上班而去QQ」。

當然，也有許多人持反面看法，直說「跟老闆去歐洲麻煩、不自由」、「買車啊！跟同事去歐洲會好玩嗎哈哈」、「才補助2萬還是不要去吧」、「買車！不用選了，跟同事老闆去歐洲無法好好玩吧，以後自己揪人去自助比較實在」、「跟老闆去歐洲超雷，景色都不美了」。

另外，有熱心網友分析，「歐洲看去的地方和行程，自己有沒有興趣，買車考慮實用性和急迫性，不常開租車就好」、「看你預算吧，買車差個5、6萬應該不大吧？員工旅遊沒喜歡的對象，去歐洲跟去墾丁搞不好差不多」。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）