美國KTV嗨唱鐵肺神曲！一轉頭「玖壹壹變女神」噴飯　網笑瘋：頑童是哪招

▲只有一題答對，眼睛業障重阿。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在美國的KTV唱歌，沒想到被點歌系統給逗樂，只見螢幕上的「台灣歌手」大走鐘，除了SHE的名字和照片吻合外，其他通通大錯特錯。而這個奇葩的畫面也狂戳鄉民笑點，不禁直呼「身騎白馬Hotdog」、「老頑童XDDDDDD」。

「有一種悲傷~」網友在PTT發文笑嘆，幾天前，待在美國的他到某家KTV唱歌，當時包廂裡正播著「鐵肺歌后」鄧紫琪的泡沫，沒想到點歌螢幕上的畫面，讓他笑到不行，再配上下一首的歌名，根本神註解阿！

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▲頑童這張惹笑超多鄉民。（圖／翻攝自PTT）

只見在台灣歌手的第1頁，12個歌手或團體之中，唯獨SHE是正確無誤的，其他全部歪樓，包括五月天變張震嶽、FIR變蔡健雅、蘇打綠變鄧麗君、動力火車變丁噹、信樂團變楊宗緯、Mc Hotdog變徐佳瑩、南拳媽媽變陶喆、頑童變李宗盛、BY2變張信哲、玖壹壹變楊丞琳，最後飛輪海變成FIR。

鄉民看完紛紛笑回，「五月天、南拳媽媽跟玖壹壹發生了什麼事」、「哈哈哈哈，跟嘴巴手指不一樣的概念一樣」、「根本連連看XD」、「SHE無誤就推」、「這個熱狗我可以」、「這你也信樂團，笑死」、「在家笑得跟智障一樣」、「他們眼裡亞洲人看起來都差不多，很難分辨」；另外，也有人大推美國的KTV價格不貴，歌曲也都滿齊全。

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