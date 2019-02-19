35歲生下她！妹妹皺眉「為什麼這麼晚」秒飆淚　母欣慰：謝謝妳這麼愛我

▲充滿愛的故事。（圖／翻攝自爆系故事館）

網搜小組／綜合報導

「謝謝妳這麼愛我。」一名母親日前分享與女兒的對話，當時妹妹得知，阿嬤是22歲生下媽媽，而媽媽則在35歲生下她後，突然變臉皺眉，悶聲問「妳為什麼那麼晚才生我」，接著一股腦兒道出心裡話；她聽完十分感動，也有些哭笑不得，但不忘教育孩子，「相處的價值不在於時間長短，而是我們有沒有珍惜每個當下。」

當天，女兒在畫畫時與她閒聊，突然小腦袋瓜從畫板後面露出來，童言童語地問「媽媽，妳是高齡產婦嗎？」，而她也沒多想，順口回「嗯……35歲算是高齡了。」沒想到，女兒接著轉頭問阿嬤，是幾歲生下媽媽，在聽到答案是22歲後，她不發一語默默躲回原位。

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母親瞬間意識到這不是個好兆頭，便馬上走過去看看她，赫然發現女兒皺著眉頭，於是趕緊關心她。出乎意料的是，女兒像洩洪一樣，直說「妳為什麼那麼晚才生我？阿嬤22歲就生妳，妳們可以在一起那麼久；妳那麼老才生我，等我像妳這麼大，阿嬤早就去世了，妳過沒多久也會離開，到時候就剩我一個人，誰陪我。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

妹妹語帶一絲怨懟的說完，就忍不住流下兩行淚；而身為母親的她，內心是感到欣慰的，同時也把女兒帶到沙發上坐好，認真的解釋，「寶貝，相處的價值不在於時間長短，而是我們有沒有珍惜每個當下，如果妳少跟媽媽頂嘴，媽媽心情好了自然可以多活幾年，就可以多陪妳了」，語畢看著孩子點點頭，她也用力地在她額頭上親了一下。

網友們看完，紛紛紅了眼眶，覺得妹妹懂事又可愛，媽媽的教育方式也很好。最後，母親表示，他們家關於生死的話題沒有什麼禁忌，同時她也感動地說，「親愛的孩子，謝謝妳這麼愛我，我也愛妳。」

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