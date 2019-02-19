爽買巨無霸冰淇淋！老兄「一拍變遺照」超悲劇　萬人笑慘：很療癒

▲捕捉到它短暫生命的最後一刻。（圖／PN E Liu‎ 提供）

網搜小組／綜合報導

發源自淡水老街的「巨無霸冰淇淋」，標榜低脂、低糖，許多老街、觀光景點都能看見它的身影。一名男網友日前心血來潮買了1支，沒想到在拍照的同時，冰淇淋和餅乾杯分離，原本的美食照也成為令他哭笑不得的「遺照」。

‎PN E Liu‎ 在「爆廢公社」分享照片，直呼「幹...再拍照啊！」只見他手握巨無霸冰淇淋，想拍照打卡，結果人算不如天算，在按下快門的同時，主角完完整整的「跳樓離去」，獨留下配角餅乾杯，讓他後悔又傻眼。

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po文一出，引起網友熱烈回響，紛紛笑回「就像青春的小鳥一去不回來」、「3秒之內撿起來還可以吃，快點」、「這故事告訴我們，擁有30公分未必是件好事」、「曾經在我眼前，卻又消失不見」、「結局總是不會讓我失望」、「不管是不是真的，反正看著很療癒」、「掉得太徹底了吧」。

不少人也感嘆，現在為了拍照，什麼怪事發生都不奇怪了，「這年代，有拍到能炫耀就好了，掉下去搞不好也是一種操作」、「這到底有什麼好拍的XD」、「笑死，還好有先幫它拍遺照」；還有老闆也碰過類似的事情，直說「上禮拜有個客人也是這樣掉了...，他才走5步路吧，立馬回頭再買一支。」

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