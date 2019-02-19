離職1年多！前老闆仍發紅包「小孩也有份」　單親媽暖哭：需要我一定回去

▲原PO離職1年，前老闆依然會包紅包給她。（示意圖／記者王麗琴攝）

網搜小組／綜合報導

許多人在職場上都是來來去去，但若遇到好老闆，讓人就算付出也心甘情願。一名女網友表示，她在前公司工作了4年，老闆一直都很照顧她，離職後對方還是不忘提供幫助，不僅發過年、開工紅包給她，「並且不吝嗇連孩子份也有」。原PO忍不住感動承諾「只要這家公司需要幫忙時候，我仍然會回來 」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，「有哪個老闆，對於離職1年多的員工，仍然還在發過年紅包？甚至開工紅包？」而且連她的孩子也有份。原PO文中感謝前公司股東老闆的第5年照顧，「即使我不再是你的員工，你還是義不容辭的幫助」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲前老闆過年仍包紅包給原PO，讓她很感動。（示意圖／記者劉姵呈攝）

最後原PO也承諾，只要公司需要她幫忙，她一定會回去；她也透露，如果當初沒有老闆拉拔，她根本無法好好獨養小孩，「一開始當然沒有那麼要好，也是多年以後越來越像家人一樣」。而會離開前公司的原因則是「股東解散」，不過因為老闆長期不在，她有時候會到公司看看。

貼文吸引許多人熱論，其他網友紛紛留言「這老闆真的很棒！要是我也一定義不容辭的回報的」、「好大心的老闆」、「帶人要帶心，這老闆一定賺大錢」、「這老闆很少見了，我離職連油資都不算給我」、「人是互相對待的，也許你的工作態度老闆很欣賞，所以老闆會願意在過節發個小小的紅包給你，我也相信如果老闆有麻煩你絕對會第一個跳出來挺」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！