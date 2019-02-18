淘汰老車政策惹火車主　環署重新定調將補助二手車購買、保養

▲老車自救會喊「老車無罪」，立院前抗議新空汙法。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

環保署淘汰老舊車輛政策過去引發不少爭議，環保署長張子敬今（18日）重新定調，要淘汰的是「髒車」，不是「老車」，因此將歷年資料整理分析，發現大部分車輛在保養上都是符合規定，真正要淘汰的其實佔少數，未來也會提供補助等協助，但具體的政策還在整理中。

張子敬說，資料分析可以知道，大部分車輛經過調修，真正經過需要汰換的是其實佔，現在會將原來補助的措施做檢討，只是目前還在整裡，但方向會是朝老車「汰舊換新」，但要淘汰的是「髒車」不是「老車」，而對於淘汰後，換比較好的二手車也會提供補助。

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▲環保署署長張子敬面對老車淘汰爭議重新定調政策。（圖／記者許展溢攝）

張子敬指出，大部分車子只要經過好好保養都沒那麼差，只是缺少保養，也思考將會設計「保養、維護補助」，只要經過協助達到所要的水準，這樣就達到環保目的，最後就剩下一定要淘汰的部分，但數量很少，環署同業會在補貼上設計更精緻一點，去思考淘汰過程會遇到什麼問題，真正協助民眾願意配合政策淘汰「髒車」。

▲淘汰老車政策惹議，去年老車自救會上街抗議。（圖／記者崔至雲攝）

對於這樣的重新定調，是因民意反彈？張子敬說，本來就沒有要淘汰所有老車，但一直被講，講成數量很大，而被誤解後也陸續提出改善措施，卻得不到回應，這可能是車主跟環署實際提出的感受不同，因此採細緻一點的作法，針對不同區塊且有效的方向去改善。