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同事代領開工紅包！學長「怕被調包哈哈」私問價錢　網秒勸：以後離他遠點

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲同事來問開工紅包「包多少」。（圖／（左）翻攝自爆怨公社、（右）記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

發開工紅包時，通常都是在場的人有份，有些公司則是開放代領。一名男網友貼出一張LINE對話截圖，只見對方劈頭就問他「開工紅包多少？」接著說自己沒上班，是別人幫忙領紅包，會來問錢的原因是「以免被調包」，讓原PO很傻眼。其他人看到貼文，趕緊警告原PO「這種人會耍心機，以後能離他都遠就躲多遠」。

「有時候真的很不想回他話……礙於又是同事又是學長……有時候真的很煩」，一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出LINE截圖，只見學長開頭就問他「開工紅包多少」、「昨天紅包喔」，原PO回問「幹嘛你沒有嗎？」對方則說，「我昨天又沒去公司」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO看到「以免被調包」整個很無言。（圖／翻攝自爆怨公社）

對方接著表示，有另一名吳姓同事幫他領，因為不知道開工紅包包多少，所以來LINE他，「想說先問啊！以免被調包，哈哈！」一番話讓原PO看傻眼，其他網友也紛紛留言「開工紅包要在場才有，沒去拿什麼紅包，麻煩人家就算了，還懷疑有沒有調包」。

原PO也在留言處表示，雖然學長是因為有任務不能到，確實有資格領紅包，「可是確懷疑人家會調包」、「真的很無言」。有人忍不住罵「什麼心態懷疑別人調包？自己貪還要懷疑別人貪？」原PO也附和「之前我尾牙抽到3萬2他抽到1萬2還要凹我吃紅」。

還有網友認為這個人相當有心機，紛紛提醒原PO，「奉勸你，這種人根本不要做朋友，免得害到你自己」、「怎麼感覺他擺明吃死你」、「這種人會耍心機，以後能離他都遠就躲多遠」、「怕吃虧這種人最後都是吃到虧的」、「說多少錢之後，直接跟他講錢這種東西還是自己領吧，以免產生誤會！」

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關鍵字：開工,紅包,調包,爆怨公社

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