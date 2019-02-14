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出社會拚命存！小資女樂炫「存款破8位數」　網一看帳戶明細...全哭了

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▲玩手機,3c族,辣妹,低頭族（圖／記者陳亭伃攝）

▲小資女在職場奮鬥異常艱辛。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

對台灣不少初入職場的年輕人來說，得在低薪、高物價的社會中艱苦求生，多要省吃儉用才得以累積財富。最近就有小資女PO文，一次檢視戶頭餘額時，興奮又驚訝發現存款居然高達了「8位數」，不過這樣的好心情沒維持多久，就慘遭打臉了！

自稱是「生活觀察家」的女網友14日中午在PTT發文，表示剛出社會一陣子，平時靠著省吃儉用和勤儉持家，逐步讓個人財富累積。她剛打開網路銀行、輸入帳號和密碼，突然發覺這些時日來的耕耘有了回報，「原來存款已經突破8位數啦！」

女網友內心十分喜悅，決定上網和眾鄉民們分享這天大的好消息，並大方發送PTT虛擬貨幣「P幣」來慶祝，同時宣誓會繼續用力打拼，「努力朝9位數邁進」！

出社會拚命存！小資女樂炫「存款破8位數」（圖／翻攝PTT）

▲女網友的「8位數存款」只是一場美麗的錯誤。（圖／翻攝PTT）

網銀帳戶明細截圖一貼出，引來大批鄉民朝聖，沒想到最終是空歡喜一場，「你是不是看錯了，哈哈」、「配副眼鏡先，錢途看更清楚」、「有存比沒存好，但是位數的算法你需要更多的指導」、「靠北喔，.00是八位數膩」、「你的8位數含小數點喔？真是奇葩」、「妹妹，我們大人說這是6位數」、「哭了，不忍噓。」

原來這是美麗的誤會，她的帳戶餘額為160,273.00元，可用餘額為124,933.00元，誤將最後的小數點也列入，實際數字並非1249萬餘元，而是12萬餘元。不過也有些網友認為沒什麼，積少總能成多，「羨慕推！我只剩5位數還含小數點」、「不錯啊，比我有錢」、「沒負債就是人生贏家了」。

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關鍵字：存款,網銀,PTT

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