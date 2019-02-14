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鄰居開工！平鎮底迪路過嘴甜祝賀　老闆「大器舉動」...網激賞：這公司會發

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▲▼ 小朋友嘴甜甜，老闆霸氣發開工紅包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 小朋友嘴甜甜，老闆超霸氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

這老闆好大器！一位網友在臉書發文表示，今早載孩子去上學時，路過對門的建設公司，2孩子隨口說了一句「恭喜發財」，竟然就跟著領到開工紅包，讓媽媽又驚又喜表示「別人的老闆從來沒讓我失望過」，網友們也十分讚賞老闆的大方，還開玩笑詢問「哪間建案？我去看看房子。」

一位家住平鎮的媽媽今（14日）在臉書「爆廢公社」中發文，家門對面的鄰居是一間建設公司，今天送2位孩子上課時剛好遇到他們開工，孩子只是隨口說了一句「恭喜發財」，對方竟然就大方一人包了一個紅包，讓媽媽大呼「別人的老闆從來沒讓我失望過！」

只見原po貼出的照片中，2位頭戴安全帽的寶貝坐在機車上，手上各自拿了一包紅包；其中牛仔背心弟弟更是笑開懷，沒想到4個字就輕鬆為自己賺了紅包。

▲▼ 小朋友嘴甜甜，老闆霸氣發開工紅包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲老闆霸氣發開工紅包！網友讚賞公司會發財 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們都大讚孩子和公司老闆，「有捨才有得。老闆會賺大錢」、「孩子們也很大方，很棒」、「真的是別人的老闆」、「這老闆會做人！這2個孩子嘴也甜 才會得人疼」、「哪間建案？我去看看房子」、「建設公司的老闆從不手軟」、「這公司會發」。

其他網友則是羨慕表示，「老闆在哪？我待會載一車小孩過去！」、「一定只有紅包袋...酸民路過」、「我兒子說恭喜發財，對方沒反應，兒子就接著說：『紅包拿不出來』...」。

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關鍵字：開工,紅包,爆廢公社,恭喜發財

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