2個月學會S turn！4歲弟「滑雪零失誤」淡定自拍　爸欣慰嘆：我剩結帳功能

記者周亭瑋／採訪報導

許多長輩總說「這個不行，那個不可以」，往往限制、甚至扼殺了孩子去認識世界的機會，不過4歲的小米粒，在父親帶領與訓練下，兩個月內學會正反落葉飄、S字滑等滑雪動作，同時還能從容拿gopro自拍，帥萌的英姿讓上萬網友驚艷，也不禁大讚米爸的教育方式。

「自從兒子學會自滑自拍之後，我這個當爸的就只剩下付錢結帳的功能了！」米爸笑嘆，去年11月底開始，他帶4歲大的小米粒到新竹小叮噹室內滑雪場練習，每周去1-2次，扣除跨年跟農曆新年，目前大約練習7-8次左右。

▲▼小米粒經過無數次摔倒、跌跤，終於學會S turn了。（圖／米菲&米粒MifaMily授權引用）

米爸表示，這段時間，小米粒已經學會正反落葉飄、C字轉、S字滑跟轉圈圈等動作，「主要是小孩也愛玩雪、堆雪人、打雪仗，所以讓他把滑雪也練一下。」

學會單板的小朋友，年齡大概落在5-6歲，而4歲就能做出S turn，算是很厲害的。米爸說，只要不要讓他摔到疼，基本上就不會害怕，但防護措施一定要做好，像頭盔、護膝、護臀跟護腕，「反倒大人學S滑，通常都會摔很慘...因為害怕。」

▲小米粒和妹妹小米菲（左）。（圖／米菲&米粒MifaMily授權引用）

影片po出後，1.3萬人朝聖按讚，看到滑雪場中小小的帥氣身影，忍不住驚嘆「好可愛！好厲害！」、「太強了啊！崇拜」、「居然滑的比我這個大人還好，超棒的」、「膽子比阿姨還大顆，小米粒超棒的」。

更厲害的是，小米粒冬天滑雪，夏天又會化身水男孩，米爸透露，他已經學會游泳、衝浪、滑板、滑雪等運動，至於腳踏車現在正在進行中。

他也感慨，「每次看著米粒進步後那臉上充滿自信的模樣，都會忘了他其實還只是個不到4歲的小孩，而且偶爾會想，如果他出身在體育強國的歐美地區，我相信在那樣的環境之下，他一定會比現在更厲害、更有未來！」

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▼新的目標是學會騎腳踏車。（圖／米菲&米粒MifaMily授權引用）