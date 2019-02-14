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暴動啦！小模情人節「G擊西門町」Free Hug　自信上空全放送

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▲▼小模米亞情人節現身西門町，解放上空「Free Hug」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲小模米亞情人節現身西門町，解放上空「Free Hug」。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一年一度的西洋情人節到來，不少愛侶紛紛相約放閃；有網友在臉書爆廢公社PO文，西門町一名身材姣好、上圍豐滿的女子大方解開鈕扣，僅在胸部上貼上胸貼，與路人進行「Free Hug愛的抱抱」活動，消息一曝光後立即引起網友暴動。

「情人節一堆情侶放閃就算了，還有人免費擁抱曬身材，真的是驚嚇日常！」原PO表示，14日傍晚18時許在西門町廣場發現一名女子大方解開上衣鈕扣，露出緊貼著胸貼的飽滿上圍，還穿著黑色短褲大方秀出腿上刺青，與路人展開「Free Hug」，吸引不少民眾駐足圍觀。

據悉，該名女子就是在網路上小有名氣的平面Model「Miya米亞」，擁有36G/26/34傲人身材的她，平時也在IG上大方秀出火辣照，吸引逾15萬粉絲追蹤；而米亞也早在13日就於IG預告，情人節當天將到西門町街頭「免費抱抱」，「情人節限定喔！Miya超辣，上身近乎空蕩蕩囉！」

這起「Free Hug」活動在臉書上曝光後，立即引起網友暴動，「現在還在嗎？」、「我換個衣服，馬上到現場」、「手刀衝一波」、「已向公司請假，提早下班趕路中」、「人好好喔，願意給溫暖」、「這種在國外很正常，在台灣會被大家罵得很慘」、「這太傷風敗俗……，請問明天還有嗎？」、「為什麼我在西門町的時候都遇不到，只有一堆賣愛心筆的？」、「好狂啊，但超有誠意！」

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關鍵字：西門町,情人節,小模,愛的抱抱,Free Hug

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