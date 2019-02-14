球球神秘男友曝光！32G奶緊抱「我要吃ＯＯ」親一口　網驚：抱歉了培根

▲YouTuber球球。（圖／翻攝自Facebook／Mika球球）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，她日前也開始努力經營YouTube頻道，擄獲不少粉絲的心。有著32G好身材的她，也在情人節當天公開新戀情，把神祕男友曝光。

球球14日情人節在YouTube頻道「球球Mika」，以「球球公開新戀情？！【我要吃肉肉cover】Ft.神秘男友」為題釋出一段影片，可以看見她身穿襯衫，又唱又跳，非常青春可愛。

▲球球外型甜美，深受大票網友喜愛。（圖／翻攝自球球臉書）



▲球球跟星培分手後，戀情也受到注目。（圖／翻攝自星培Instagram）



隨後，球球直接勾上一名男子的手，兩人關係親密地互相約會，也瞬間讓網友認出來，他就是YouTuber「黃氏兄弟」的哥哥哲哲（黃雍哲），且其中球球偷親的一口，也瞬間讓網友全都暴動。

網友看完紛紛留言，「球球好萌，聲音好可愛」、「還沒看到全臉我就認出哲哲了」、「不管是真的假的，情人節這樣也太閃了吧！！！」、「希望只是演演戲做做片段就好了～～」、「夠了！這女人是我的！﻿」、「不管我要吃球球~就要吃球球~﻿」、「抱歉了培根﻿」。